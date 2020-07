Digitale Transformation in der Versicherungsbranche: Süddeutsche Krankenversicherung führt umfassende IT-Modernisierung mit Unterstützung von adesso durch

^ DGAP-News: adesso SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag Digitale Transformation in der Versicherungsbranche: Süddeutsche Krankenversicherung führt umfassende IT-Modernisierung mit Unterstützung von adesso durch

24.07.2020 / 07:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Digitale Transformation in der Versicherungsbranche: Süddeutsche Krankenversicherung führt umfassende IT-Modernisierung mit Unterstützung von adesso durch

Die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) wird bis Ende 2025 eine Komplettmodernisierung ihrer Anwendungslandschaft durchführen. adesso wird das Vorhaben als strategischer Partner bei der Planung, Steuerung, Umsetzung und auch Mitarbeiterqualifizierung unterstützen. Der IT-Dienstleister konnte die SDK bei der Ausschreibung mit einem entsprechenden Paket überzeugen, welches auch auf das Versicherungsgeschäft spezialisierte Softwareprodukte enthält. Aktuell wurden Lizenzen über einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag abgeschlossen und eine gemeinsame Roadmap für weitere Vorhaben erarbeitet.

adesso Group Die adesso Group ist mit rund 4.200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2019 von 449,7 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa, der Türkei und den USA sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de

24.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso SE Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de

ISIN: DE000A0Z23Q5

WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1100767

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1100767 24.07.2020

°