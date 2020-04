DGAP-News: euromicron AG in Insolvenz: Widerruf Zulassung Prime Standard (deutsch)

euromicron AG in Insolvenz: Widerruf Zulassung Prime Standard

29.04.2020 / 15:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neu-Isenburg, 29.04.2020 - Auf Antrag der euromicron AG in Insolvenz hat die FWB Frankfurter Wertpapierbörse heute beschlossen, dass die Zulassung der auf den Namen der euromicron AG in Insolvenz lautenden Stammaktien zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) widerrufen wird. Der Widerruf wird mit Ablauf des 29. Juli 2020 wirksam. Die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) bleibt bestehen, so dass der Handel der Aktien ab dem 30. Juli 2020 im regulierten Markt (General Standard) fortgesetzt wird.

Mitteilende Person: Dr. Jan Markus Plathner Insolvenzverwalter der euromicron AG Telefon: +49 69 631583-0 info@euromicron.de

WKN A1K030 ISIN DE000A1K0300

