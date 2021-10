DGAP-News: FIRST HYDROGEN BAUT ZWEI MIT WASSERSTOFF-BRENNSTOFFZELLEN ANGETRIEBENE LEICHTE DEMONSTRATIONS-NUTZFAHRZEUGE (deutsch)

FIRST HYDROGEN BAUT ZWEI MIT WASSERSTOFF-BRENNSTOFFZELLEN ANGETRIEBENE LEICHTE DEMONSTRATIONS-NUTZFAHRZEUGE

18.10.2021

First Hydrogen Corp. Suite 440 755 Burrard Street Vancouver, British Columbia V6Z 1X6

Zur sofortigen Veröffentlichung TSXV/FHYD/OTC/PURXF/FSE/FIT

Vancouver, B.C., 18. Oktober 2021 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. ("FIRST HYDROGEN" oder das "Unternehmen") (TSXV: FHYD) (OTC: PURXF) (FSE:FIT) freut sich, bekannt zu geben, dass es das vorläufige Design seiner leichten Demonstrations-Nutzfahrzeuge für den britischen Markt in Zusammenarbeit mit AVL Powertrain Limited ("AVL") und Ballard Power Systems Inc ("Ballard") erfolgreich abgeschlossen hat. Im Einklang mit den abgeschlossenen Verträgen, die in der Pressemitteilung vom 11. Juni 2021 bekanntgegeben wurden, hat das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Bau von zwei mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetriebenen leichten Demonstrations-Nutzfahrzeugen in den AVL-Werken im Vereinigten Königreich begonnen. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2022 vorgesehen. Diese Fahrzeuge werden den MAN eTGE als Ausgangsmodell verwenden. Sie werden mit der FCgen(R)-LCS-Brennstoffzelle der neuesten Generation von Ballard ausgestattet, die den Fahrzeugen eine Reichweite von über 500 Kilometern verleiht.

Diese Fahrzeuge ermöglichen es First Hydrogen, potenziellen Kunden die Möglichkeiten eines mit Wasserstoff betriebenen Null-Emissions-Leichtfahrzeugs zu demonstrieren, einschließlich der Kombination von Reichweite und Nutzlast, Anhängelast und Betankungszeit. Zudem können detaillierte Spezifikationen von Kunden eingeholt und künftige Aufträge für das kundenspezifische Design auf dem britischen, europäischen und nordamerikanischen Markt gesichert werden.

Das Unternehmen hat seinen Namen vor kurzem in First Hydrogen geändert, um die Geschäftsfelder des Unternehmens besser widerzuspiegeln. Wasserstoff ist ein sauberer Kraftstoff; zudem sind mit Wasserstoff- Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge effizienter als Verbrennungsmotoren, frei von CO²-Emissionen und sicherer als Kohlenwasserstoff-Brennstoffe.

Über First Hydrogen Corp. Bei First Hydrogen Corp. handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge und Extraktionssysteme für überkritisches CO² spezialisiert hat. Das Unternehmen ist gerade dabei, gemäß zwei Verträgen mit AVL Powertrain UK Ltd. und Ballard Power Systems Inc. ein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetriebenes leichtes Nutzfahrzeug zu entwerfen und zu entwickeln, das eine Reichweite von über 500 Kilometer aufweist. First Hydrogen wird außerdem durch Brennstoffzellen angetriebene Extraktionssysteme für überkritisches CO² anbieten, wodurch es den Nutzern ermöglicht wird, die Systeme an abgelegenen Orten einzusetzen, an denen es keine Stromnetze gibt oder die Stromversorgung instabil ist. Dieses schon entwickelte Extraktionssystem für überkritisches CO² ist bereits voll funktionsfähig und kann durch das firmeninterne, integrierte Softwarebetriebssystem aus der Ferne überwacht und unterstützt werden.

Über AVL Powertrain Limited Mit über 11.000 Mitarbeitern ist AVL das weltweit größte unabhängige Unternehmen für Entwicklung, Simulation und das Testen von Antriebssystemen in der Automobilindustrie und anderen Branchen. Ausgehend von dem gelebten Pioniergeist liefert das Unternehmen Konzepte, Lösungen und Methoden, um die Mobilität von morgen zu gestalten. AVL entwickelt kosteneffiziente und innovative Systeme zur effektiven CO²-Reduktion und erreicht dies durch den Einsatz einer Multi-Energieträger-Strategie in allen Bereichen - von hybriden bis zu batterieelektrischen und Brennstoffzellentechnologien. Das Unternehmen unterstützt Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses von der Ideenfindung bis hin zur Serienproduktion. In den Bereichen ADAS, autonomes Fahren und Digitalisierung verfügt AVL über umfassende Kompetenzen, um die Vision einer intelligenten und vernetzten Mobilität schneller in die Realität umzusetzen. Die Leidenschaft von AVL ist Innovation. Gemeinsam mit einem internationalen Expertennetzwerk, das sich über 26 Länder erstreckt, und mit 45 Kompetenz- und Entwicklungszentren weltweit treibt AVL nachhaltige Mobilitätstrends für eine umweltbewusstere Zukunft voran. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von über 1,7 Milliarden Euro, wovon 12 % in F&E-Aktivitäten fließen.

Über Ballard Power Systems Inc. Ballard ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für saubere Energie und Brennstoffzellen. Die Firma entwickelt und fertigt Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen für den Schwerlastmarkt, transportable Anwendungen bzw. den Materialtransport und bietet Dienstleistungen für Technologielösungen.

Im Namen des Vorstands der FIRST HYDROGEN CORP.

"Balraj Mann" Director, President und Chief Executive Officer 604-601-2018 investors@firsthydrogen.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: First Hydrogen Corp.

