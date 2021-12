DGAP-News: HIAG setzt Devestitionsstrategie erfolgreich umBeschleunigte Abwicklung der Portfolio-Optimierung (deutsch)

HIAG setzt Devestitionsstrategie erfolgreich umBeschleunigte Abwicklung der Portfolio-Optimierung

02.12.2021 / 06:55

Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 2. Dezember 2021 - HIAG verkaufte bis zum 1. Dezember 2021 im Rahmen der angekündigten Devestitionsstrategie nicht strategische Immobilien im Wert von rund CHF 60 Mio. (Fair Value) im derzeit attraktiven Marktumfeld mit Gewinn. Mit dem Verkauf der Liegenschaften in Aigle, Basel, Biberist, Bremgarten und im Züricher Oberland wurde bereits ein Grossteil des bis Ende 2022 geplanten Devestitionsvolumens realisiert.

Die neuen Mittel stärken die Flexibilität und die unternehmerische Schlagkraft von HIAG nach der im November erfolgreich umgesetzten Aktienplatzierung zusätzlich. Mit Blick auf den positiven Geschäftsgang bekräftigt HIAG auch weiterhin die im Rahmen der Semesterberichterstattung im August 2021 kommunizierten Ziele.

Kontakte Marco Feusi Rico Müller Chief Executive Officer Chief Financial Officer T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00 marco.feusi@hiag.com rico.mueller@hiag.com

HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00 [1]www.hiag.com

1. https://www.hiag.com Unternehmenskalender 13. Januar 2022 Baader Helvea Swiss Equities Conference 19./20. Januar 2022 IMOO22 14. März 2022 Veröffentlichung Jahresbericht 2021 28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung 26. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022

Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1,8 Mrd. Gemessen an der Landfläche des Immobilienportfolios von 2,7 Mio. m² und einer aktuellen Nutzfläche von 467'000 m² besitzt HIAG eine herausragende Entwicklungspipeline mit einer zusätzlichen Nutzfläche von rund 783'000 m² mit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2,9 Mrd. Das Portfolio umfasst 46 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

