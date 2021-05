DGAP-News: MeVis Medical Solutions AG: MeVis veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2020/2021 (deutsch)

MeVis Medical Solutions AG: MeVis veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2020/2021

Bremen, 27. Mai 2021 - Die MeVis Medical Solutions AG [ ISIN: DE000A0LBFE4 ], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gibt heute die Ergebnisse des ersten Halbjahres im Geschäftsjahr 2020/2021, Berichtszeitraum 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021, bekannt.

Der erwirtschaftete Umsatz im ersten Halbjahr lag mit TEUR 8.080 etwa 7 % unter Vorjahresniveau (i. Vj. TEUR 8.677). Die Umsatzerlöse entfielen zu 30 % (i. Vj. 31 %) auf die Veräußerung von Lizenzen, zu 35 % (i. Vj. 40 %) auf Wartungsumsätze und zu 35 % (i. Vj. 29 %) auf sonstige Umsätze, worin u.a. die Dienstleistungen für und Weiterbelastungen an verbundene Unternehmen und das Mutterunternehmen enthalten sind.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank im Wesentlichen aufgrund im Vergleich zum Vorjahr gesunkener Umsatzerlöse, gestiegener Personalaufwendungen sowie gestiegener sonstiger betrieblicher Aufwendungen, von TEUR 2.937 auf TEUR 2.378, was einer EBIT-Marge von 36 % entspricht.

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens betrugen TEUR 80 (i. Vj. TEUR 90) und entfielen auf Zinserträge aus dem an die Varex Imaging Deutschland AG gewährten Darlehen. Somit ergab sich ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von TEUR 2.458 (i. Vj. TEUR 3.022).

Im abgelaufenen Halbjahr sind Ertragsteuern in Höhe von TEUR 42 (i. Vj. TEUR 42) angefallen, daher ergab sich unter Berücksichtigung des Aufwands aus dem abzuführenden Ergebnis an die Varex Imaging Deutschland AG in Höhe von TEUR

2.416 (i. Vj. TEUR 2.980) ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 0 (i. Vj. TEUR 0).

"Das erste Halbjahr war mit Blick auf die Zahlen, trotz des erwarteten Umsatz- und EBIT-Rückganges, ein erfolgreiches Halbjahr für MeVis," sagte Marcus Kirchhoff, Vorstand der MeVis Medical Solutions AG. "Die Lizenzumsätze und die Wartungsumsätze sind zwar leicht rückläufig, dagegen haben sich aber die sonstigen Umsätze, insbesondere die Entwicklungsdienstleistungen, in den letzten 6 Monaten etwas besser als erwartet entwickelt. Hauptsächlich profitieren wir hier aus gemeinschaftlichen Projekten mit Varian Medical Systems und der Varex Imaging Corporation. Auch über ein Jahr nach Beginn der Corona Pandemie befinden wir uns immer noch in einer Ausnahmesituation. Der Arbeitsalltag hat sich zwar stark verändert, jedoch kam es bisher zu keiner größeren negativen Beeinträchtigung der Umsatzentwicklung durch die Corona-Pandemie. Deshalb halten wir zu diesem Zeitpunkt an unserer Prognose fest: Für das Geschäftsjahr 2020/2021 wird mit einem zum Vorjahr deutlichen Umsatzrückgang auf EUR 15,0 Mio. bis EUR 15,5 Mio. gerechnet. Neben dem erneut erwarteten Umsatzrückgang mit dem Kunden Hologic werden sinkende Umsatzerlöse im Bereich der Entwicklungsdienstleistungen erwartet, da im Vergleich zu 2019/2020 weniger Entwicklungsdienstleistungen erbracht werden. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird ein Rückgang auf EUR 3,5 Mio. bis EUR 4,0 Mio. erwartet. Der prognostizierte Umsatzrückgang ist, bei einem voraussichtlich ausgeglichenen Ergebnis aus Währungskursdifferenzen, der wesentliche Treiber für den EBIT Rückgang."

Kontakt: Kirchhoff, Marcus / CEO

MeVis Medical Solutions AG Caroline-Herschel-Str. 1 28359 Bremen Deutschland

ISIN: DE000A0LBFE4

WKN: A0LBFE

