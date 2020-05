DGAP-News: Mountain Alliance AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 und Net Asset Value zum 31. Dezember 2019 (deutsch)

Mountain Alliance AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 und Net Asset Value zum 31. Dezember 2019

Mountain Alliance AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 und Net Asset Value zum 31. Dezember 2019

- Portfoliowert steigt auf EUR 45,6 Mio. nach EUR 44,3 Mio. im Vorjahr

- Net Asset Value (NAV) verbessert sich auf EUR 40,1 Mio. (Vorjahr: EUR 39,6 Mio.)

- NAV pro Aktie bei EUR 6,39 per 31. Dezember 2019

München, 12. Mai 2020 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08 ) veröffentlicht heute den Geschäftsbericht 2019 sowie den Net Asset Value zum 31. Dezember 2019.

Das Berichtsjahr war im Wesentlichen von zwei Einflussfaktoren geprägt. Einerseits stand die Umsatzentwicklung unter dem Eindruck rückläufiger Erlöse im Servicegeschäft aufgrund eines schwachen TV-Marktes. Andererseits stößt die Mountain Alliance Unternehmensgruppe mit ihren Beteiligungen auf ein hohes Interesse bei strategischen Investoren. In diesem Zusammenhang steht u. a. der realisierte Teilexit bei der Beteiligung am Technologieführer für In-Memory-Datenbanken Exasol.

Zum Bilanzstichtag 2019 summierte sich der Portfoliowert der vier Segmente Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media auf EUR 45,6 Mio. nach EUR 44,3 Mio. im Vorjahr. Nach Abzug der Nettofinanzverbindlichkeiten von EUR 5,5 Mio. betrug der NAV der Mountain Alliance AG zum Bewertungsstichtag EUR 40,1 Mio. nach EUR 39,6 Mio. im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete die Mountain Alliance AG einen konsolidierten Umsatz von TEUR 13.512 gegenüber TEUR 20.253 im Jahr 2018. Dies entspricht einem Rückgang um 33 Prozent, der im Wesentlichen auf den herausfordernden TV-Markt im Allgemeinen und damit einhergehend einer hinter den Erwartungen liegenden Entwicklung der konsolidierten Servicegesellschaften, insbesondere der getonTV GmbH, zurückzuführen ist. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte einen Wert von minus TEUR 2.209 nach minus TEUR 1.892 im Vorjahr. Das Finanzergebnis verbesserte sich im Berichtsjahr auf TEUR 523 nach TEUR 236 im Vorjahr. Bei einem Konzernergebnis von minus TEUR 1.751 (Vorjahr: minus TEUR 1.747) entfiel auf die Aktionäre der Mountain Alliance AG ein Ergebnis in Höhe von minus TEUR 1.751 (Vorjahr: minus TEUR 1.743). Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf minus EUR 0,29 nach minus EUR 0,43 im Vorjahr.

Die Bilanzsumme des Konzerns hat sich zum 31. Dezember 2019 leicht auf TEUR 43.483 erhöht (Vorjahr: TEUR 43.121). Die Eigenkapitalquote ist mit einem Wert von 75 Prozent zum Bilanzstichtag 2019 gegenüber 77 Prozent im Vorjahr auf einem stabilen Niveau.

Ziel der Mountain Alliance AG ist es, das Wachstumstempo mittelfristig weiter zu erhöhen. Mit der Ende April 2020 erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage im Volumen von EUR 3,0 Mio. hat die Gesellschaft eine Grundlage für die weitere Expansion gelegt. Der Vorstand der Mountain Alliance AG prüft kontinuierlich Möglichkeiten zum Erwerb neuer und zur Aufstockung sowie den Verkauf von bestehenden Beteiligungen. Es ist nach wie vor die Zielsetzung pro Jahr ein bis zwei Exits zu tätigen. Gleichzeitig beobachtet das Management fortlaufend den weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie sowie die daraus resultierenden Folgen für die Portfolio-Unternehmen.

Eine Beziehung oder ein Zusammenhang zwischen der Pandemie und der Geschäftsentwicklung in den Portfolio-Unternehmen der Mountain Alliance AG ist weder zu belegen noch zu beziffern. Infolge der komplexen Schätzungsunsicherheiten sind die Auswirkungen auf die künftigen gesamt- und branchenwirtschaftlichen Entwicklungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht belastbar zu ermitteln.

Net Asset Value-Berechnung des MA-Konzerns

NAV Segment in EUR Mio. Technology 22,7 Digital Business Services 8,3 Digital Retail 9,4 Meta-Platforms & Media 5,2 Portfoliowert 45,6 Nettofinanzverbindlichkeiten 5,5 Net Asset Value (NAV) 40,1 NAV pro Aktie (in EUR) 6,39 Durch den angestrebten Wandel der Mountain Alliance zu einem führenden Manager von digitalen Assets liegt auch im laufenden Geschäftsjahr der Fokus auf dem Net Asset Value des Portfolios.

Der vollständige Geschäftsbericht 2019 steht im Bereich Investoren unter www.mountain-alliance.de zum Download bereit.

Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor widmet sich die Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt: dem Digitalgeschäft. Aktuell hält die Mountain Alliance AG Unternehmensbeteiligungen in vier Segmenten: Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media. Die MA ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets.

Kontakt: Mountain Alliance AG Manfred Danner Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: danner@mountain-alliance.de www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Bahnhofstr. 98 82166 Gräfelfing/München phone: +49 89 1250903-30 e-mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mountain Alliance AG Bavariaring 17 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11 E-Mail: danner@mountain-alliance.de Internet: www.mountain-alliance.de

ISIN: DE000A12UK08

WKN: A12UK0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1041041

