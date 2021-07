DGAP-News: Mynaric unterzeichnet Absichtserklärung, um seinen Einstieg in den indischen Luft- und Raumfahrtmarkt zu beschleunigen (deutsch)

Mynaric unterzeichnet Absichtserklärung, um seinen Einstieg in den indischen Luft- und Raumfahrtmarkt zu beschleunigen

23. Juli 2021, München - Mynaric gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit JR Aerospace bekannt, um seinen Einstieg in den indischen Luft- und Raumfahrtmarkt zu beschleunigen.

JR Aerospace ist ein neu gegründetes indisches Investitions- und Technologieunternehmen, das bereits über ein entsprechendes Netzwerk im indischen Luft- und Raumfahrtsektor und Verbindungen zu den relevanten Organisationen verfügt. Die Absichtserklärung legt die wesentlichen Bedingungen und Konditionen zu den detaillierten rechtsverbindlichen Vereinbarungen fest, die Mynaric und JR Aerospace nach Unterzeichnung der Absichtserklärung treffen wollen.

Kern der Absichtserklärung ist eine geplante Vertriebspartnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Mynaric die Rolle des exklusiven Anbieters von Laserkommunikationstechnologie für JR Aerospace übernehmen, während JR Aerospace neue Geschäftsmöglichkeiten mit kommerziellen Käufern mit Verbindungen nach Indien sowie mit verschiedenen Organisationen der indischen Regierung und darüber hinaus erkennen und erschließen wird.

Darüber hinaus wird die Partnerschaft auch die technologischen, programmatischen und regulatorischen Anforderungen für den Verkauf von Laserkommunikationsprodukten auf dem indischen Luft- und Raumfahrtmarkt beleuchten. Zudem soll sie Möglichkeiten zur Optimierung der internationalen Lieferkette von Mynaric aufzeigen, um sowohl die zunehmende Serienproduktion von Laserkommunikationsprodukten zu unterstützen als auch den indischen Inlandsmarkt effizienter zu bedienen.

Mynarics heutige Bekanntgabe erfolgt kurz nachdem der indische Telekommunikationsminister, Anshu Prakash, mit einer Reihe von internationalen Satellitenbetreibern Gespräche über einen ganzheitlichen Fahrplan zum Aufbau lokaler Fertigungskapazitäten und eines günstigen regulatorischen Umfelds für Satellitenkonstellationen in einer erdnahen Umlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) geführt hat.

"Indiens Inlandsbedarf nach Breitbandversorgung für Verbraucher durch Satellitenkonstellationen ist enorm; zudem verfügt das Land über einen aufstrebenden Luft- und Raumfahrtsektor, um kommerziellen und staatlichen Akteuren neue technische Fähigkeiten zur Verfügung zu stellten. In Kombination mit hervorragenden Auslandsbeziehungen versetzt dies indische Unternehmen in die Lage, nicht nur Dienstleistungen für inländische Nutzer anzubieten, sondern auch andere Märkte in der weiteren Region zu bedienen. Wir freuen uns, dem wirtschaftlichen Kraftzentrum Indien einen weiteren Schritt näher zu kommen und auf die Geschäftsmöglichkeiten, die sich aus dieser Partnerschaft ergeben werden." Bulent Altan, CEO Mynaric

Über Mynaric

Mynaric (Börse Frankfurt: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11 ) ist ein Hersteller für Laserkommuniaktionsprodukte - dem Glasfaserkabel der Lüfte. Seine Produkte zur Laserdatenübertragung ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen drahtlos und sicher zwischen Flugzeugen, autonomen Drohnen und Satelliten zu übermitteln.

Weltweit nimmt der Bedarf an schneller, sicherer und allgegenwärtiger Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze wie das Internet weitgehend auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und Raumfahrt. Mit seinem industriellen Ansatz für kabellose Laserkommunikationsprodukte, leistet Mynaric Pionierarbeit für diesen Wachstumsmarkt.

