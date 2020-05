DGAP-News: Nynomic AG: Nynomic übernimmt die restlichen 25% an der Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland (deutsch)

Nynomic AG: Nynomic übernimmt die restlichen 25% an der Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland

Nynomic AG: Nynomic übernimmt die restlichen 25% an der Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland

Wedel (Holst.), 28.05.2020

Die Nynomic AG hat ihre Gesellschaftsanteile an der bereits 2018 integrierten Konzerntochter -Spectral Engines Oy- vorzeitig auf 100% erhöht.

Spectral Engines ist ein 2014 gegründetes finnisches Unternehmen mit Hauptsitz in Helsinki, welches 2018 zu 75% von der Nynomic AG übernommen wurde. Die Basistechnologie von Spectral Engines sind MEMS-basierte Spektralsensoren, die als disruptiver Ansatz für extrem miniaturisierte und kostengünstige Detektoren entwickelt wurden. In 2017 wurde die Serienreife erreicht und durch eine eigenständige, hochinnovative Lösung zur Cloud-basierten Datenverarbeitung und einer entsprechenden Plattform zum Machine Learning ergänzt. Spectral Engines ist damit in der Lage, Kunden das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette vom Spektralsensor bis zum finalen Anwendungsgerät kostengünstig anzubieten.

Mit dieser strategischen Maßnahme setzt die Gesellschaft ihren konsequenten Weg zur Konsolidierung der Konzernstruktur sowie die Reduzierung von Anteilen Dritter weiter fort. Gleichzeitig erhöht der Nynomic Konzern somit seine Marktpräsenz in entsprechenden potentiellen und strategisch wichtigen B2C-Anwendungen.

Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG Am Marienhof 2 22880 Wedel www.nynomic.com

Rückfragen an:

Jochen Fischer FISCHER RELATIONS Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg phone: + 49(0)40 822 186 380 fax: + 49(0)40 822 186 450 info@fischer-relations.de

