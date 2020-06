DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) - Information an die Anleihegläubiger (deutsch)

One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) - Information an die Anleihegläubiger

München, 12. Juni 2020 - Ende der börslichen Handelbarkeit der Anleihe der DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) mit Ablauf der regulären Laufzeit am 27.05.2020

Die börsliche Handelbarkeit der Anleihe der DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) endete mit Ablauf der regulären Laufzeit am 27.05.2020. Eine Handelbarkeit Over-The-Counter ("OTC") ist weiterhin möglich. Die börsliche Handelbarkeit der Anleihe ist keinerlei Bedingung für die Funktion der Zahlstelle und Ausschüttungen an die Inhaber der Anleihe werden weiterhin wie gewohnt vorgenommen.

Für Rückfragen steht die One Square Advisory Services GmbH, den Anleihegläubigern der DF Deutsche Forfait AG, insbesondere unter df@onesquareadvisors.com, zur Verfügung.

Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München df@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

