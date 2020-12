PANTAFLIX AG führt Hauptversammlung 2020 durch - Digitalisierungsschub sorgt für steigende Nachfrage nach PANTAFLIX-Technologie durch B2B-Kunden

- Corona-Pandemie bei Filmarbeiten beherrschbar

- Vier Kinostarts und eine Netflix-Produktion für 2021 geplant

- Weitere B2B-Kunden entscheiden sich für PANTAFLIX-Technologie zur Digitalisierung des Geschäftsmodells

München, 10. Dezember 2020. Die PANTAFLIX AG ( WKN: A12UPJ , ISIN: DE000A12UPJ7) hat heute erfolgreich ihre Hauptversammlung 2020 durchgeführt. Aufgrund der Mobilitäts- und Versammlungsbeschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurde die Hauptversammlung zum Schutz aller TeilnehmerInnen als rein virtuelle Veranstaltung durchgeführt. Das Aktionariat entlastete die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019. Die Stimmpräsenz lag bei 66,12 %.

In seiner Rede ging der Vorstandsvorsitzende der PANTAFLIX AG, Nicolas Paalzow, auf die Entwicklungen im vergangenen und laufenden Geschäftsjahr ein und konkretisierte die Strategie im Umfeld der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen der Gesundheitsbehörden zur Eindämmung des Virus hatten für die Medienbranche im Allgemeinen und PANTAFLIX im Speziellen weitreichende Konsequenzen.

Trotz Lockdown bleibt der Output hoch

Das Management reagierte mit einem klar umrissenen Maßnahmenkatalog, der unter anderem Homeoffice und Kurzarbeit, ein angepasstes Liquiditätsmanagement und die Inanspruchnahme von staatlichen Hilfen umfasste. Zeitnah konnten die zunächst verschobenen Film- und Serienprojekte wieder aufgenommen und zum Großteil bereits erfolgreich beendet werden. Während im Jahr 2019 mit TRAUMFABRIK, ABIKALYPSE, DEM HORIZONT SO NAH und AUERHAUS gleich vier Film-Produktionen in die Kinos kamen, waren es im Jahr 2020 trotz herausfordernder Umstände drei Produktionen, die veröffentlicht wurden. Neben der erfolgreichen Serie MAPA, in Kooperation mit Readymade Films, für den Streaming-Anbieter Joyn kam mit der PANTALEON Films Produktion TAKEOVER - VOLL VERTAUSCHT ein Familienfilm in die Kinos. Im September folgte die Serie DAS LETZTE WORT für den Streaming-Anbieter Netflix. Für 2021 sind die Kinostarts von RESISTANCE, GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG, OSKARS KLEID und WOLKE UNTERM DACH geplant. Die Produktion ARMY OF THE DEAD - MEANWHILE IN GERMANY von und mit Matthias Schweighöfer für Netflix soll ebenfalls im Jahr 2021 veröffentlicht werden.

Produktionsseitig geht es auch bei PANTAFLIX Studios voran. Im Jahr 2020 realisierte das Team die Serie DAS INTERNAT für den Streaming-Anbieter Joyn. In Planung befindet sich derweil die Serie HYPED.

Bei Tochtergesellschaft und Kreativagentur Creative Cosmos 15 (CC15) kam es im November zu einem Geschäftsführerwechsel. So übernimmt Nico Buchholz fortan die Aufgaben von Nicolas Paalzow an der Spitze von CC15. Buchholz entwickelte bisher mit hoher Umsetzungskompetenz reichweitenstarke, innovative und passgenaue Kampagnen für Mercedes-Benz und jüngst XXXLutz. In seiner Rolle als Geschäftsführer wird Nico Buchholz seine unverkennbare und stilsichere Handschrift noch stärker in den Dienst von CC15 stellen und gleichzeitig ihre Marktposition weiter ausbauen.

Steigende Zahl von Business-Kunden entscheiden sich für PANTAFLIX-Technologie

Die neue Normalität für die Medienbranche ist vor allem durch einen starken Digitalisierungsschub gekennzeichnet. Immer mehr professionelle Anwender setzen auf digitales Entertainment. In diesem Bereich hat sich PANTAFLIX mit seiner Streaming-Plattform-Technologie bereits frühzeitig positioniert und profitiert von der voranschreitenden Digitalisierung im Geschäftskundenbereich. Neben dem Deutschen Filmpreis und dem Buchhandelsunternehmen Weltbild setzen bereits mehrere Filmfestivals und auch Airbus bzw. die Deutsche Bundeswehr PANTAFLIX-Technologie für ihr Streaming-Angebot ein. Nicolas Paalzow stellte weitere Deals dieser Art in Aussicht. PANTAFLIX wird künftig sein hybrides Geschäftsmodell verstärkt verfolgen und weiter in den B2B-Bereich vordringen.

Um die Wachstumsstrategie mit der notwendigen finanziellen Flexibilität verfolgen zu können, hat PANTAFLIX Anfang November 2020 eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt. Der Gesellschaft flossen durch die zehnprozentige Anhebung des Grundkapitals rund EUR 1,7 Mio. zu. Das neue Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 16.910.355,00.

Nicolas Paalzow bestätigte in seiner Rede ebenso die Prognose für das Geschäftsjahr 2020. So erwartet der Vorstand einen durch die COVID-19-Pandemie bedingten deutlichen Umsatzrückgang. Aufgrund von verschiedenen Effizienz- und Optimierungsmaßnahmen wird dennoch mit einer signifikanten Verbesserung des auch in 2020 erwarteten negativen operativen Ergebnisses (EBIT) gerechnet, die sich auch im Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit niederschlagen sollte. Die pandemiebedingten Aufschübe im Jahr 2020 haben das Potenzial, zu einem außergewöhnlich starken Geschäftsjahr 2021 zu führen. Bei Projekten innerhalb des Filmbereichs sind hinsichtlich COVID-19 zeitliche Verschiebungen nicht auszuschließen, was eine Variierung des Umsatzes im mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich zur Folge haben kann.

"Unsere Herausforderung ist unsere Chance. Die neue Normalität ermöglicht spannende Geschäftsmodelle und Kooperationen. Diese Entwicklung wollen wir mit unseren Produktionen und mit unserer Technologie prägen. Hierzu haben wir die Voraussetzungen bereits geschaffen. Die Bilanz ist gestärkt, die Fokussierung auf den Ausbau des Content-Geschäfts schreitet dynamisch voran und wir etablieren uns zunehmend als strategischer Ansprechpartner im Digitalgeschäft bei Business-Kunden. Das lässt uns insgesamt zuversichtlich in die Zukunft blicken", kommentierte CEO Nicolas Paalzow.

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2020 stehen im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite pantaflixgroup.com zum Download bereit.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloudbasierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

