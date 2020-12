DGAP-News: publity AG: Centurion Tower erhält als erstes Objekt in der Frankfurter City West eine WiredScore Gold Zertifizierung (deutsch)

publity AG: Centurion Tower erhält als erstes Objekt in der Frankfurter City West eine WiredScore Gold Zertifizierung

publity AG: Centurion Tower erhält als erstes Objekt in der Frankfurter City West eine WiredScore Gold Zertifizierung

Leipzig, 09.12.2020 - Der von der publity AG (Scale, ISIN DE0006972508 ) als Asset Manager verwaltete Centurion Tower, der sich im Bestandsportfolio der publity-Tochter PREOS Global Office Real Estate & Technology AG befindet, hat die Gold Zertifizierung von WiredScore erhalten. Die international anerkannte WiredScore-Zertifizierung soll die digitale Ausstattung von Immobilien weltweit transparent darstellen.

Erfolgreich abgeschnitten hat der Centurion Tower insbesondere in den Bereichen Konnektivität und digitale Infrastruktur. So verfügt das Gebäude u.a. über mehrere flächendeckende Glasfaseranschlüsse, der High-Speed-Internetverbindungen ermöglichen und bietet WLAN für Mieter und Gäste in Gemeinschaftsflächen an. Die Büroimmobilie bietet zudem mehrere diversifizierte Hausanschlüsse sowie redundante Kabelwege und ermöglicht Nutzern somit besonders ausfallsichere Internetanbindungen zu realisieren. Zusätzlich konnte durch eine Mobilfunkmessung bestätigt werden, dass mobiles Telefonieren in den Büroetagen über alle drei deutschen Netzbetreiber möglich ist.

Der Centurion Tower ist somit das erste Gebäude in der Frankfurter City West, welches diese Auszeichnung von WiredScore erhalten hat.

Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de

Über publity Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt

