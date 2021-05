SFC Energy mit erfolgreicher virtueller Hauptversammlung 2021 - Henning Gebhardt zieht als ausgewiesener Corporate Governance- und ESG-Experte in den Aufsichtsrat ein

SFC Energy mit erfolgreicher virtueller Hauptversammlung 2021 - Henning Gebhardt zieht als ausgewiesener Corporate Governance- und ESG-Experte in den Aufsichtsrat ein

Brunnthal/München, Deutschland, 20. Mai 2021 - Die SFC Energy AG ( F3C:DE,

ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat gestern seine Hauptversammlung 2021 in rein virtueller Form erfolgreich durchgeführt. Bei einer Präsenz von rund 30,3 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Abstimmung wurden die Beschlussvorschläge der Verwaltung überwiegend angenommen.

CEO Dr. Peter Podesser blickte auf das vergangene Geschäftsjahr 2020 zurück, in dem SFC Energy trotz der Corona-Pandemie robuste Ergebnisse erzielte. Zusätzlich erläuterte Dr. Podesser die aktuellsten Entwicklungen. Hierzu zählt unter anderem das beste Startquartal der Unternehmensgeschichte. "Wir verfügen derzeit über ein starkes Momentum und sehen eine hohe Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen auf allen wichtigen Abnehmermärkten. Die aktuelle Ergebnisentwicklung zeigt zudem, dass wir den Härtetest der Corona-Pandemie erfolgreich gemeistert haben und nun die Früchte unserer Arbeit ernten", sagt Dr. Peter Podesser.

Weiterer Aufbau von Expertise und Diversität im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 neu zusammen und vergrößert sich. Um den gestiegenen Anforderungen an Aufgaben und Mitglieder im Zuge der Wachstumsperspektive gerecht zu werden, steigt die Anzahl auf vier Mitglieder. Herr Henning Gebhardt (Geschäftsführer der GAPS GmbH) wurde neu in den Aufsichtsrat und in der anschließenden konstituierenden Sitzung zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Henning Gebhardt begleitete SFC Energy seit mehr als 15 Jahren als Investor und als langjähriger bedeutender Aktionär. "Die Aussichten von SFC haben mich schon damals überzeugt und ich freue mich sehr, nun eines der interessantesten Wachstumsunternehmen am deutschen Kapitalmarkt mit meiner Expertise in Corporate Governance- und ESG-Fragen weiter unterstützen zu dürfen", sagt Henning Gebhardt.

Gleichzeitig legte der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Tim van Delden sein Mandat nach neunjähriger Aufsichtsratstätigkeit mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung nieder. Als viertes Mitglied zieht Frau Sunaina Sinha Haldea (Managing Partner bei Cebile Capital LLP, London) in den Aufsichtsrat der SFC Energy AG ein. Sie verfügt über tiefgreifende Kenntnisse der Kapitalmärkte, war in den Boards mehrerer internationaler Wachstumsunternehmen tätig und ist von der Vision von SFC überzeugt. Frau Sunaina Sinha Haldea ist zugleich das erste weibliche Mitglied im Aufsichtsrat der SFC Energy AG.

Neben den beiden neu gewählten Mitgliedern setzt sich das aus vier Mitgliedern bestehende Gremium ab sofort wie folgt zusammen:

- Herr Hubertus Krossa, Aufsichtsratsvorsitzender (Selbstständiger Berater)

- Herr Henning Gebhardt, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender (Geschäftsführer der GAPS GmbH)

- Herr Gerhard Schempp, Mitglied (Selbstständiger Berater)

- Frau Sunaina Sinha Haldea, Mitglied (Managing Partner bei Cebile Capital LLP)

Die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder bildet gleichzeitig den Startschuss für einen Übergang zu einer Staffelstruktur (sog. Staggered Board) im Kontrollgremium. Bei einem Staggered Board enden die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So werden kunftig alle zwei Jahre zwei Aufsichtsratsmitglieder mit einer jeweils nur vierjahrigen, anstelle der bisherigen funfjahrigen Amtszeit von der Hauptversammlung neu gewahlt. Durch den Ubergang zu einem Staggered Board kann die Zusammensetzung im Aufsichtsrat an ein sich veranderndes Umfeld flexibler angepasst werden.

Wichtige Weichenstellungen vorgenommen

Flankierend zu den Veränderungen im Aufsichtsrat wird SFC Energy einen Prüfungsausschuss bestellen, der sich mit der Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprufung befassen wird.

"Nach dem erfolgreichen Start in das erste Quartal haben wir heute wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Ich danke Tim van Delden für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und sein leidenschaftliches Engagement in allen Fragen. Zudem freue ich mich auf die künftige Unterstützung von Hubertus Krossa als Aufsichtsratsvorsitzender. Gleichzeitig ist es mir eine große Ehre, Henning Gebhardt und Sunaina Sinha Haldea im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Beide sind ausgewiesene Experten mit weitem Horizont und klarer Vision. Wir gewinnen insgesamt noch mehr Expertise und Diversität hinzu", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Die Abstimmungsergebnisse können online unter sfc.com eingesehen werden.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 50.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

SFC IR Kontakt: Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: sfc.com

SFC Pressekontakt: Jens Jüttner Tel. +49 89 125 09 03-32 Email: jens.juettner@sfc.com Web: sfc.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com

ISIN: DE0007568578

WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1198559

