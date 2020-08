Solutiance AG: - H1 2020 Gesamtleistung und Auftragseingang ggü. Vorjahresperiode um 75% resp. 65% gesteigert - H1 EBITDA und Periodenergebnis Corona bedingt leicht unter Planungen - Positiver Ausblick bestätigt

Die Solutiance AG ( ISIN: DE0006926504 ), Anbieter von Plattform Services für den Betrieb von Immobilien, gibt Zahlen für H1 2020 und FY 2019 bekannt

- H1 2020 Gesamtleistung und Auftragseingang ggü. Vorjahresperiode um 75% resp. 65% gesteigert

- H1 EBITDA und Periodenergebnis Corona bedingt leicht unter Planungen

- FY 2019 Gesamtleistung und Auftragseingang ggü. Vorjahresperiode um 275% resp. 318% gesteigert

- FY EBITDA und Periodenergebnis im Rahmen der Planung

- Positiver Ausblick bestätigt

1. Halbjahr 2020

Gegenüber der Vorjahresperiode konnte die Konzerngesamtleistung von ~ 379 TEUR um 75% auf 663 TEUR gesteigert werden. Dabei entfielen 657 TEUR (+126% nach 290 TEUR in H1 2019) auf das Produkt "Dachmanagement". Der Auftragseingang lag mit 1.056 TEUR um 50% über dem Wert der Vorjahresperiode (697 TEUR). Corona bedingt konnten nur Teile der beauftragten Leistungen ausgeführt werden, so dass im Restverlauf des Jahres noch Aufträge aus dem ersten Halbjahr abgewickelt werden.

Im Bereich "Management Betreiberpflichten" konnte im Zuge der COVID 19 Pandemie aufgrund der bei Kunden vorgenommenen Maßnahmen keines der beauftragten Projekte vor dem 30. Juni abgeschlossen werden. So durften beispielsweise diverse Gebäude, u.a. Pflegeheime, lange Zeit nicht für Audits begangen werden. Entsprechend fiel die Gesamtleistung im Vorjahresvergleich hier von 89 TEUR auf 6 TEUR und damit um 93%. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist jedoch abzusehen, dass die vorliegenden Aufträge in Q3 2020 abgerechnet werden können. Der trotz zwischenzeitlichem Lock Down um 163% von 99 TEUR auf 260 TEUR gestiegene Auftragseingang belegt das stark wachsende Interesse an den Lösungen der Solutiance AG in diesem Segment.

Mittels konsequent eingeleiteter Maßnahmen zu Beginn der Coronakrise konnten insbesondere die Personalkosten durch die Einführung von Kurzarbeit begrenzt werden. Mit 1.329 TEUR lagen diese zwar um 13% über denen des Vorjahreszeitraums (1.175 TEUR), jedoch deutlich unter den ursprünglichen Planungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken in der Berichtsperiode gegenüber dem Vorjahr von 151 TEUR um 19% auf 123 TEUR. In 2019 hatte die Auszahlung eines Investitionszuschusses in Höhe von 101 TEUR für einen deutlichen Anstieg gesorgt. In H1 2020 wurden dagegen 30 TEUR Coronahilfe des Landes Brandenburg und ein Investitionszuschuss in Höhe von 21 TEUR vereinnahmt.

Das EBITDA lag im Konzern mit -1.379 TEUR um 8% unter dem Vorjahreswert von -1.275 TEUR und ca. 200 TEUR unter den vor Beginn der Coronakrise erstellten Unternehmensplanungen.

Geschäftsjahr 2019

Im Geschäft mit Dienstleistungen für Immobilienbetreiber wurde 2019 eine um 275% über gegenüber dem Vorjahr gesteigerte Gesamtleistung erzielt (1.310 TEUR vs. 350 TEUR). Hiervon entfielen 87% resp. 1.143 TEUR (2018: 340 TEUR) auf das Segment Dachmanagement und die verbleibenden 13% resp. 167 TEUR auf den Bereich Betreiberpflichten (2018: 10 TEUR). Das Wachstum speiste sich dabei aus drei Dimensionen. Dem Leistungswachstum je Kunde, der Zahl der Kunden (28 vs. 12 - +133%) und den Gebäuden (239 vs 107 - +123%) mit laufenden Verträgen.

Die Konzerngesamtleistung erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 1.604 TEUR (2018: 1.086 TEUR). Sie umfasst neben Umsatzerlösen aus den Dienstleistungen für Immobilienbetreiber weitere Umsatzerlöse aus Vermietung, die Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge in Höhe von 162 TEUR (2018: 0 TEUR) sowie die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 214 TEUR (2018: 542 TEUR).

Die Personalkosten betrugen im Jahr 2019 insgesamt 2.502 TEUR (2018: 1.422 TEUR), stiegen aber mit der Einstellung neuer Mitarbeiter für das Plattformgeschäft mit Dienstleistungen für Immobilienbetreiber deutlich unterproportional. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen betrugen 267 TEUR (2018: 279 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 1.230 TEUR (2018: 885 TEUR). Der Materialaufwand erhöhte sich deutlich von 285 TEUR auf 570 TEUR. Der Anstieg beim Materialaufwand spiegelt den Erfolg des Plattformgeschäftsmodell wider, bei dem Solutiance als Vertragspartner fungiert, die Leistungen jedoch von Partnerunternehmen erbracht werden. Die Zinsaufwendungen betrugen im Berichtsjahr 172 TEUR (2018: 149 TEUR), wovon 161 TEUR auf die Aufzinsung von Rückstellungen entfielen.

Das EBITDA entwickelte sich planmäßig und fiel von -1.470 EUR auf -2.658 TEUR nach 1.470 TEUR). Der Jahresfehlbetrag des Konzerns betrug im Geschäftsjahr 3.097 TEUR (2018: 1.898 TEUR),

Am Bilanzstichtag standen dem Konzern 525 TEUR (2018: 713 TEUR) liquide Mittel zur Verfügung. Beim Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit ergab sich ein Abfluss in Höhe von 2.871 TEUR (2018: 2.049 TEUR). Die Investitionstätigkeit führte zu einem Mittelabfluss von 54 TEUR (2018: Zufluss aufgrund der Veräußerung der verbliebenen Anteile der Immobilie 1.070 TEUR). Durch die Auszahlung der zweiten Tranche des Darlehens der ILB im Volumen von 696 TEUR und die Mittelzuflüsse aus zwei Kapitalerhöhungen in Höhe von 2.049 TEUR erhöhte sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit hingegen gegenüber dem Vorjahr (1.335 TEUR) um 1.402 TEUR auf 2.737 TEUR.

Den Jahresabschluss 2019 wird der Aufsichtsrat der Gesellschaft am 14. August im Rahmen einer Präsenzsitzung feststellen. Der dem Aufsichtsrat vorgelegte Jahresabschluss entspricht dabei im Wesentlichen den bereits im Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

In Anbetracht des Auftragsbestands, der offenen Angebote und der Annahmequote in der Vergangenheit, sowie den laufenden Anfragen potenzieller Neukunden ist der Vorstand nach wie vor zuversichtlich, die Gesamtleistung in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 100% zu übertreffen. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums kann die Gesellschaft auf die noch verbliebene Tranche des Förderdarlehens aus dem Programm ProFit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in Höhe von 800 TEUR sowie die bestehenden Vorratsbeschlüsse zu Kapitalmaßnahmen zurückgreifen.

Über das Unternehmen

Die Solutiance AG in Potsdam ist eine Holdinggesellschaft, deren operative Töchter Plattform Services im Bereich des Technical Property Management anbieten. Kunden werden mit den Lösungen des Konzerns in die Lage versetzt, komplette Prozesse im Betrieb ihrer Immobilien an Solutiance auszulagern und deren Ausführung softwarebasiert zu kontrollieren. Die Solutiance Aktie wird an den Wertpapierbörsen in Berlin und Stuttgart und seit Juni 2019 auch im Premiumsegment "m:access" der Börse München, im Freiverkehr in Frankfurt und in XETRA gehandelt wird.

Solutiance AG
Wetzlarer Str. 50
14482 Potsdam
Deutschland

ISIN: DE0006926504

WKN: 692650 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1110093

