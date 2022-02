tick Trading Software AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2020/2021 und Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Düsseldorf, den 24.02.2022 - Die tick Trading Software AG ( ISIN: DE000A0LA304 , Symbol: TBX) veröffentlicht heute ihren Bericht über das Geschäftsjahr 2020/2021 und lädt hiermit alle Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 ein.

Die Hauptversammlung wird am 07. April 2022 um 11 Uhr in den Geschäftsräumen der tick Trading Software AG und somit pandemiebedingt auch in diesem Jahr wieder als virtuelle Hauptversammlung stattfinden. Die vollständige Einladung und alle relevanten Informationen finden Sie sowohl im Bundesanzeiger als auch auf unserer Webseite unter www.tick-ts.de/hauptversammlung.html. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Unter Federführung von Creative Director Ulrich Leschak und in Zusammenarbeit mit studiovista.de und qualitaner.de ist mit dem Geschäftsbericht 2020/2021 eine Würdigung von 20 erlebnis- und erfolgreichen Jahren im Zeichen des Wertpapierhandels entstanden, welches den Aktionären, Kunden und der interessierten Öffentlichkeit nicht nur einen tiefgreifenden Einblick in den Geschäftsverlauf und die Ergebnisse des vergangen Geschäftsjahres, sondern auch - musikalisch untermalt - unsere Highlights dieser Epoche aufzeigt und erläutert. Seien Sie gespannt! Der Geschäftsbericht steht Ihnen ab sofort auf unserer Webseite www.tick-ts.de unter der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über die tick Trading Software AG Mit der Gründung der tick Trading Software AG im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner , Matthias Hocke, Ingo Hillen und die sino AG die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens.

Kontakt: Roy Opitz / Sören Ploschke (Investor Relations) IR@tick-ts.de Tel: +49 (0)211 781767-39 Fax: +49 (0)211 781767-29

Sprache: Deutsch Unternehmen: tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 E-Mail: info@tick-ts.de Internet: www.tick-ts.de

ISIN: DE000A0LA304

WKN: A0LA30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1287083

