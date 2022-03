DGAP-News: USU-Gruppe stärkt IT-Resilienz durch Zertifizierung nach ISO 27001 (deutsch)

USU-Gruppe stärkt IT-Resilienz durch Zertifizierung nach ISO 27001

Möglingen, 10. März 2022.

USU hat das ISO 27001 Zertifizierungsaudit des TÜV Süd für den Bereich "Betrieb und Wartung der Software-Lösungen des Unternehmens" für alle USU-Gesellschaften erfolgreich abgeschlossen. Damit erfüllt USU die Einhaltung höchster IT-Sicherheitsstandards für den Betrieb der eigenen Softwareanwendungen und damit verbundener Serviceleistungen. Kunden und Geschäftspartner von USU profitieren von optimal ausgelegten und sicheren IT-Systemen sowie Geschäftsprozessen.

Die international anerkannte Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) ist die bedeutendste Zertifizierung in diesem Bereich. Sie bietet Organisationen klare Leitlinien für die Planung, Umsetzung, Überwachung und Verbesserung ihrer Informationssicherheit.

Für den Aufbau des USU-spezifischen ISMS standen die Prozesse für Sicherheits- bzw. Anforderungsmanagement sowie Risikomanagement im Fokus. Hierfür wurden die vorhandenen Best Practices einzelner USU-Gesellschaften konsolidiert, im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses weiterentwickelt und intern wie extern auditiert.

"Die ISO 27001-Zertifizierung steht bei uns nicht nur auf dem Papier, sondern lebt. Wir haben das gesamte System selbst implementiert und so in bestehende Tools integriert, dass es für unsere Prozesse und Lösungen maßgeschneidert ist. Diese werden von uns kontinuierlich überprüft, gepflegt und verbessert", so Frank Meinecke, CISO von USU.

"Unsere ISO 27001-Zertifizierung gewährleistet für unsere Kunden und Interessenten Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen auf höchstem Sicherheits-Niveau. Sie ist ein zentraler Baustein unserer nachhaltigen IT-Resilienz, an deren Stärkung wir täglich arbeiten", ergänzt USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl.

Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1299459

