DGAP-News: Viscom AG überzeugt mit positiver Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021. (deutsch)

Viscom AG überzeugt mit positiver Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021.

^ DGAP-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis Viscom AG überzeugt mit positiver Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021.

12.08.2021 / 07:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viscom AG überzeugt mit positiver Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021.

Umsatz: 34.069 TEUR (Vj.: 29.468 TEUR) Auftragseingang: 45.477 TEUR (Vj.: 25.304 TEUR) Auftragsbestand: 30.346 TEUR (Vj.: 11.775 TEUR)

EBIT: 507 TEUR (Vj.: -3.873 TEUR)

Hannover, 12. August 2021 - Die Weltkonjunktur erholt sich weiter und der Aufschwung kehrt zurück. Diese positive globale Entwicklung ist auch für die Viscom AG deutlich spürbar. Allein im zweiten Quartal 2021 konnte das niedersächsische Maschinenbauunternehmen Ordereingänge in Höhe von 24.736 TEUR (Vj.: 9.376 TEUR) verbuchen, dies entspricht einer Steigerung um das 2,6-fache im Vergleich zum korrespondierenden Vorjahreszeitraum und stellt somit auch den stärksten Auftragseingang eines zweiten Quartals in der Geschichte des Viscom-Konzerns dar. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 konnte das Unternehmen Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 45.477 TEUR (Vj.: 25.304 TEUR) verzeichnen. Im Vergleich zur Vorjahresperiode bedeutet dies einen deutlichen Anstieg um rund 80 %.

Der positive Auftragseingang führte in der Folge zu einem gestiegenen Auftragsbestand in Höhe von 30.346 TEUR (Vj.: 11.775 TEUR) und sichert der Viscom AG eine sehr gute Auslastung in der Produktion für die kommenden Monate. Der Umsatz erreichte einen Wert von 34.069 TEUR (Vj.: 29.468 TEUR) und lag damit um 15,6 % über dem Vorjahreswert. Die vorgenommenen Kostenreduzierungsprogramme und Einsparungs-maßnahmen wurden auch im ersten Halbjahr 2021 weiter konsequent verfolgt und umgesetzt. Dies führte bei dem Umsatzanstieg zu einem deutlich verbesserten Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit betrug 507 TEUR (Vj.: -3.873 TEUR) und entsprach damit einer EBIT-Marge von 1,5 % (Vj.: -13,1 %). Das Periodenergebnis belief sich auf 387 TEUR (Vj.: -3.957 TEUR).

Am Standort Hannover waren zum Halbjahresultimo 360 Mitarbeiter beschäftigt, davon waren im Juni noch 55 Mitarbeiter in unterschiedlichem Ausmaß in Kurzarbeit. Die Option zur Ausnutzung von Kurzarbeit ist mit Ende des ersten Halbjahres 2021 ausgelaufen und wurde nicht weiter verlängert.

Der Fokus des Viscom-Konzerns bei der Markteinführung neuer Produkte liegt in diesem Geschäftsjahr auf den Systemen zur automatischen Röntgeninspektion (AXI). Hier sind eine ganze Reihe von Produkten zu nennen, die als "iX7059 Series" zusammengefasst werden. Die Systeme decken eine Vielzahl von Anforderungen neben der klassischen Baugruppeninspektion ab und erweitern das Spektrum der AXI-Anwendungen von Viscom. Mit der iX7059 Heavy Duty können auch sperrige Prüfobjekte bis 40 kg Gewicht und 230 mm Höhe inspiziert werden, beispielsweise Inverter von Elektrofahrzeugen oder Leistungsmodule aus dem Halbleitermarkt. Die iX7059 Device Inspection ermöglicht die Kontrolle von Kundenendgeräten wie Smartphones, Tablets, Mini-PCs und allen Arten von Computerzubehör. Der 5G-Markt und der Markt der Serverboards wird von der neuen iX7059 PCB Inspection XL abgedeckt, welche Leiterplatten bis 1.600 mm Länge und 660 mm Breite prüfen kann. Unter dem Namen iX7059 Battery Cell Inspection werden wiederum diverse Produkte für die Inspektion von Batteriezellen zusammengefasst, z.B. iXcell 2d track, iXcell Carrier und iXcell CT.

Viscom sieht sich gut aufgestellt, um wieder nachhaltig und profitabel zu wachsen. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin einen Zielumsatz und einen Auftragseingang von 70 bis 80 Mio. EUR. Die EBIT-Marge wird sich voraussichtlich in einem Korridor von 3 bis 9 % bewegen. Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 2,1 bis 7,2 Mio. EUR. Die Entwicklung von Auftragseingang und Umsatz wird im Jahr 2021 in großem Maße von der wirtschaftlichen Gesamtsituation und der weiteren Entwicklung um die COVID-19-Pandemie sowie den zunehmenden Beschaffungsengpässen, besonders auch in der Automobilbranche, abhängen.

Den Konzern-Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2021 finden Sie ab sofort auf der Internetseite www.viscom.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations.

KONZERN-KENNZAHLEN

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-30.06.202- 01.01.-30.06.202- 1 0 Umsatzerlöse T- 34.069 29.468 EUR EBIT T- 507 -3.873 EUR EBIT-Marge % 1,5 -13,1 Periodenergebnis T- 387 -3.957 EUR Ergebnis je Aktie EUR 0,04 -0,45 Mitarbeiter zum Quartalsende 462 479 Konzern-Bilanz 30.06.2021 31.12.2020 Aktiva Kurzfristige Vermögenswerte T- 57.244 52.541 EUR Langfristige Vermögenswerte T- 27.160 28.060 EUR Gesamtvermögen T- 84.404 80.601 EUR Passiva Kurzfristige Schulden T- 19.045 15.213 EUR Langfristige Schulden T- 11.456 12.179 EUR Eigenkapital T- 53.903 53.209 EUR Gesamtkapital T- 84.404 80.601 EUR Eigenkapitalquote % 63,9 67,4 Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-30.06.202- 01.01.-30.06.202- 1 0 Cashflow aus betrieblicher T- -2.829 6.437 Tätigkeit EUR Cashflow aus Investitionstätigkeit T- -1.372 -1.513 EUR Cashflow aus T- -1.583 -1.572 Finanzierungstätigkeit EUR Finanzmittelbestand Ende der T- -1.395 4.385 Periode EUR SEGMENTINFORMATIONEN

01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 EUROPA Umsatzerlöse TEUR 21.689 21.277 EBIT TEUR -16 -3.654 EBIT-Marge % -0,1 -17,2 AMERIKA Umsatzerlöse TEUR 4.113 4.632 EBIT TEUR 249 451 EBIT-Marge % 6,1 9,7 ASIEN Umsatzerlöse TEUR 8.267 3.559 EBIT TEUR 234 34 EBIT-Marge % 2,8 1,0 Konsolidierungsdifferenzen EBIT TEUR 40 -704

Über Viscom Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom AG seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse ( ISIN: DE0007846867 ). Weitere Informationen finden Sie unter www.viscom.com.

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Im Sinne der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf geschlechtsdifferenzierende Formulierungen. Die entsprechenden Begriffe gelten im Sinne der Gleichberechtigung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Kontakt: Viscom AG Investor Relations Anna Borkowski Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-861 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de

12.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom AG Carl-Buderus-Strasse 9-15 30455 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0) 511 94 996 861 Fax: +49 (0) 511 94 996 555 E-Mail: investor.relations@viscom.de Internet: www.viscom.de

ISIN: DE0007846867

WKN: 784686 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1225540

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1225540 12.08.2021

°