DGAP-News: Viscom AG: Viscom erlebt einen Aufschwung und erhöht Prognose für das laufende Geschäftsjahr (deutsch)

Viscom erlebt einen Aufschwung und erhöht Prognose für das laufende Geschäftsjahr

Umsatz: 54.820 TEUR (Vj.: 41.563 TEUR) Auftragseingang: 67.728 TEUR (Vj.: 42.092 TEUR) Auftragsbestand: 31.846 TEUR (Vj.: 16.468 TEUR)

EBIT: 1.858 TEUR (Vj.: -6.964 TEUR)

Hannover, 11.11.2021 - Die Viscom AG ( ISIN DE0007846867 ) ist dynamisch aus dem "Corona-Tal" gestartet und hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Auftragseingang in Höhe von 67,7 Mio. EUR erzielt. Dies stellt im Vergleich zur korrespondierenden Vorjahresperiode einen deutlichen Anstieg von rund 61 % (Vj.: 42,1 Mio. EUR) dar. Allein im dritten Quartal 2021 wurden Ordereingänge in Höhe von 22.251 TEUR (Vj.: 16.788 TEUR) verbucht, welches einer Steigerung um das 1,3-fache gegenüber dem korrespondierenden Vorjahreszeitraum entspricht. Der Anstieg des Auftragseingangs spiegelt den anhaltenden Aufschwung der Wirtschaft und die positive Konjunkturlage wider. Die weltweite Nachfrage nach Produkten hat sich schneller erholt als erwartet, wichtige Rohstoffe und Vorprodukte, deren Gewinnung und Produktion nach der Pandemie auch erst mit Verzögerung wieder hochgefahren werden, führen zu Engpässen in den Lieferketten. Auch das niedersächsische Maschinenbauunternehmen ist von diesen Lieferproblemen betroffen. Es ist eine große Herausforderung, die Versorgung mit Teilen sicherzustellen, um die Liefertermine der Inspektionssysteme an die Viscom-Kunden zu halten. Das Unternehmen steht in einem stetigen Austausch mit seinen Lieferanten und Kunden und baut präventiv die Vorräte auf, um auch weiterhin kurzfristig lieferfähig zu sein.

Der gestiegene Auftragseingang beruht auch auf dem Erfolg der neuen iX7059. Mit der Produktfamilie iX7059 setzt Viscom einen neuen Standard in der schnellen und hochpräzisen Inline-Röntgenprüfung. Das optionale, spezielle Transportsystem ermöglicht ein reibungsloses Handling von Prüfobjekten auf Werkstückträgern oder in Lötrahmen von bis zu 40 kg Gewicht - einzigartig und von großem Vorteil für die Trendbranchen Elektromobilität, Neue Energien und Telekommunikation. Auch die Viscom-Kunden sind begeistert. Für die iX7059 Heavy Duty hat der Konzern bereits Bestellungen und viele Anfragen, auch von Bestandskunden, die offensichtlich bereits mitten in der Transformation zur Elektromobilität sind, erhalten. Auch die Kundennachfragen nach der iX7059 Device Inspection ist groß und mündete bereits vielfach in sehr konkrete Projekte, die wiederum zu weiteren Kundenbestellungen führten. Im Bereich der Inspektion von Batteriezellen konnten im sich entwickelnden Markt viele neue Kontakte geknüpft werden, die für das nächste Jahr weitere Auftragseingänge versprechen.

Der positive Auftragseingang führte in der Folge zu einem gestiegenen Auftragsbestand in Höhe von 31,8 Mio. EUR (Vj.: 16,5 Mio. EUR) und sichert eine sehr gute Auslastung in der Produktion für die kommenden Monate. Der Umsatz erreichte einen Wert von 54,8 Mio. EUR, dies entspricht einer Steigerung von rund 32 % zum Vorjahr (Vj.: 41,6 Mio. EUR). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) liegt mit 1,9 Mio. EUR deutlich positiv über dem korrespondierenden Vorjahreswert (Vj.: -7,0 Mio. EUR). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 3,4 % (Vj.: -16,8 %). Das Periodenergebnis belief sich auf 1.195 TEUR (Vj.: -7.181 TEUR).

Die Viscom AG passte am 20. Oktober 2021 auf Basis der zu diesem Zeitpunkt noch vorläufigen Quartalszahlen die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2021 an. Das Management erwartet nunmehr einen Zielumsatz und einen Auftragseingang von 75 bis 85 Mio. EUR (zuvor: 70 bis 80 Mio. EUR) bei einer EBIT-Marge von 3 bis 9 % (zuvor: 3 bis 9 %). Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 2,3 bis 7,7 Mio. EUR (zuvor: 2,1 bis 7,2 Mio. EUR). Die erfreulichen Geschäftszahlen spiegeln die zunehmende Dynamik im Geschäft der Viscom AG wider. Dennoch ist auch die Viscom AG von den Engpässen in den Lieferketten betroffen, die zu Verzögerungen in der Umsatzlegung führen könnten. Das Management sieht den Viscom-Konzern jedoch gut aufgestellt, um wieder nachhaltig und profitabel zu wachsen.

Den Konzern-Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2021 steht ab sofort auf der Unternehmenswebseite www.viscom.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations zum Download zur Verfügung.

KONZERN-KENNZAHLEN

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-30.09.202- 01.01.-30.09.202- 1 0 Umsatzerlöse T- 54.820 41.563 EUR EBIT T- 1.858 -6.964 EUR EBIT-Marge % 3,4 -16,8 Periodenergebnis T- 1.195 -7.181 EUR Ergebnis je Aktie EUR 0,13 -0,81 Mitarbeiter zum Quartalsende 464 467 Konzern-Bilanz 30.09.2021 31.12.2020 Aktiva Kurzfristige Vermögenswerte T- 61.677 52.541 EUR Langfristige Vermögenswerte T- 28.513 28.060 EUR Gesamtvermögen T- 90.190 80.601 EUR Passiva Kurzfristige Schulden T- 22.299 15.213 EUR Langfristige Schulden T- 12.968 12.179 EUR Eigenkapital T- 54.923 53.209 EUR Gesamtkapital T- 90.190 80.601 EUR Eigenkapitalquote % 60,9 66,0 Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-30.09.202- 01.01.-30.09.202- 1 0 Cashflow aus betrieblicher T- -5.061 6.924 Tätigkeit EUR Cashflow aus Investitionstätigkeit T- -2.115 -2.163 EUR Cashflow aus T- -2.311 -2.726 Finanzierungstätigkeit EUR Finanzmittelbestand Ende der T- -5.038 2.993 Periode EUR SEGMENTINFORMATIONEN

01.01.-30.09.2021 01.01.-30.09.2020 EUROPA Umsatzerlöse TEUR 34.072 29.852 EBIT TEUR 1.131 -6.640 EBIT-Marge % 3,3 -22,2 AMERIKA Umsatzerlöse TEUR 6.744 6.670 EBIT TEUR 189 624 EBIT-Marge % 2,8 9,4 ASIEN Umsatzerlöse TEUR 14.004 5.041 EBIT TEUR 543 -76 EBIT-Marge % 3,9 -1,5 Konsolidierungsdifferenzen EBIT TEUR -5 -872 Über Viscom Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom AG seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen finden Sie unter www.viscom.com.

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt: Viscom AG Investor Relations Sandra M. Liedtke Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-791 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de

Viscom AG Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Deutschland

ISIN: DE0007846867

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

