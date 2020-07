Die 3 bisher besten S&P 500-Aktien im Jahr 2020

Der Aktienmarkt war im Jahr 2020 bisher absolut verrückt, mit riesigen Höhen und Tiefen. Zur Jahresmitte sind diejenigen, die in den S&P 500 investieren, immer noch im Minus, aber die meisten atmen auf, nachdem sie zu Beginn des Jahres weitaus größere Verluste erlitten haben.

Selbst angesichts des Abschwungs gibt es eine ausgewählte Gruppe von Aktien, die im Jahr 2020 bisher dramatisch gestiegen sind. Im Folgenden werden wir uns die drei Top-Gewinner ansehen, um herauszufinden, was die Zukunft voraussichtlich bringen wird.

DXCM-DATEN VON Y-CHARTS

DexCom , plus 86 %

Auf die eine oder andere Weise ist es fraglich, ob DexCom wirklich einen Platz auf dieser Liste verdient. Das Unternehmen ist seit 15 Jahren börsennotiert, ist aber erst im Mai in den S&P 500-Index aufgenommen worden.

Der Erfolg von DexCom ist auf seine revolutionären Produkte zurückzuführen. Der Hersteller von medizinischen Geräten steht hinter dem STS Continuous Glucose Monitoring System, das Diabetes-Patienten zu kontinuierlichen Echtzeit-Glukosemessungen verhilft und Warnmeldungen ausgeben kann, wenn der Blutzuckerspiegel beunruhigende Werte erreicht. Leider sind von Diabetes mehr Patienten betroffen als je zuvor, und das hat DexCom zu einem wichtigen Anbieter gemacht, der den Menschen hilft, die Krankheit zu bekämpfen, ohne ständig Glukosekontrollen alleine durchführen zu müssen.

Investoren mögen DexCom, weil die Nachfrage nach ihren Produkten nicht von den wirtschaftlichen Bedingungen abhängig ist. Das hat sie zu einem soliden Investment gemacht, und das Wachstumspotential hat dazu beigetragen, dass auch DexCom eine aussergewöhnliche Performance erzielt hat.

Regeneron Pharmaceuticals, plus 66 %

Die Biotech-Industrie war im Jahr 2020 ein Brennpunkt des Interesses, da viele Unternehmen in diesem Bereich nach Wegen suchen, ihre Therapien zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu nutzen. Regeneron Pharmaceuticals ist eines dieser Unternehmen. Es hat in letzter Zeit auch durch Nicht-Coronavirus-Behandlungen wie die Behandlung der Augenkrankheit Eylea und das Ekzem-Medikament Dupixent viel Wachstum erfahren.

Die Investoren haben ein Auge auf REGN-COV2 geworfen, einen COVID-19-Behandlungskandidaten, der das Coronavirus daran hindern soll, in die Wirtszellen einzudringen. Die Humanstudien von REGN-COV2 begannen erst letzten Monat, so dass es noch eine Weile dauern wird, bis Daten vorliegen. Mit einer Vorgeschichte, die auch die erfolgreiche Behandlung des Ebola-Virus einschließt, die das Unternehmen entwickelt hat, sind die Mediziner bei Regeneron jedoch optimistisch.

PayPal Holdings, plus 64 %

COVID-19 hat die Wirtschaft massiv gestört, aber es gibt immer noch einige Unternehmen, die während der Pandemie gut abgeschnitten haben. PayPal Holdings hat von der größeren Akzeptanz von E-Commerce-Kanälen profitiert.

PayPal sieht sich einem starken Wettbewerb ausgesetzt, aber es hat hart daran gearbeitet, sich von der Masse abzuheben und sich zu einem führenden Unternehmen in der Branche für elektronische Zahlungen zu entwickeln. In jüngster Zeit hat PayPal die Entwicklung von kontaktlosen Zahlungsfunktionen betont, die es sowohl Händlern als auch Verbrauchern ermöglichen, zu bezahlen, ohne dass sie tatsächlich irgendwelche Oberflächen berühren müssen. Dies könnte sich aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen als wichtiger denn je erweisen. Es hat auch einige Unternehmen dazu bewogen, auf PayPal umzusteigen, und das zur gleichen Zeit, als der Marktanteil der Online-Zahlungen für das Zahlungsnetzwerk gestiegen ist. Mit branchenführender Erfahrung und einer starken Marke verfügt PayPal über einen langen Atem im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs.

Was steht als nächstes für den S&P an?

Auch wenn der S&P das Jahr noch nicht abgeschlossen hat, blicken viele Anleger optimistisch in die Zukunft. Das gilt insbesondere für diese drei wachstumsstarken Aktien. PayPal, Regeneron und DexCom haben alle das Potenzial, auf der Welle weiter nach oben zu reiten, selbst wenn der breitere Aktienmarkt in der Flaute bleibt.

The post Die 3 bisher besten S&P 500-Aktien im Jahr 2020 appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 06.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt PayPal Holdings. The Motley Fool empfiehlt DexCom und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $75 Calls auf PayPal Holdings.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images