Die DAX®-Versicherung: Wie ich meine Erfolge absichere - n-tv Zertifikate vom 16.04.2021 #trading

Der DAX ® läuft weiter auf hohem Niveau, denn die Börse blickt in eine Zeit nach der Corona-Krise. Dennoch befinden wir uns weiterhin mitten in der Pandemie und Rücksetzer am Markt bleiben weiter möglich. Wie kann ich meine bisherigen Erfolge am besten absichern, falls es doch mal wieder nach unten geht? Mit Optionsscheinen können Anleger ihr Depot gegen größere Verluste absichern. Wie eine solche Vollkasko-Versicherung fürs Depot funktioniert und für wen sie geeignet ist, darüber spricht Anne-Kathrin Cyrus mit Christian Köker von der HSBC.