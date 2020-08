Die verrückte Rally der Tech-Werte

Der Deutsche Aktienindex zeigte sich in den vergangenen Handelstagen etwas fester. Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft sowie die Hoffnung auf medizinische Erfolge gegen das Corona-Virus trieben die Märkte zuletzt an. Am Freitagnachmittag notiert das Börsenbarometer allerdings um 0,3 Prozent schwächer bei 13.052 Zählern.

US-Notenbank liefert wie erwartet

Die Anleger rund um den Globus erfreuten sich in dieser Woche über die Änderungen in der US-Geldpolitik, welche am gestrigen Donnerstag wie erwartet von Fed-Chef Jerome Powell verkündet wurden. Die Notenbank wird nun flexibler bezüglich ihres Inflationsziels: Angestrebt wird weiterhin ein durchschnittliches Inflationsziel von zwei Prozent, zwischenzeitlich kann dies aber auch übertroffen werden. Im Zuge dessen kann sich eine noch längere Phase mit rekord-niedrigen Zinsen sowie ausgedehnten Wertpapierkäufen seitens der Notenbank ergeben.

DAX versus Nasdaq100

Der Deutsche Aktienindex bewegt sich weiterhin nicht viel, konnte aber immerhin über die Marke von 13.000 Punkten steigen und sich an das Verlaufshoch aus dem Juli heranwagen. Ein richtiger Ausbruch lässt jedoch weiterhin auf sich warten, insofern gibt es hier keine nennenswerten neuen Signale. Richtungsweisende Impulse werden dringend gesucht.

Während der deutsche Markt dahin plättschert, findet in anderen Teilen der Erde eine regelrechte Börsenparty statt. Viele Marktteilnehmer wundern sich schon über die starke Erholungsbewegung im DAX (der Index hat die Verluste im Zuge der Corona-Krise fast vollständig aufgeholt), bei den US-Tech-Titeln ist die Post-Corona-Rally aber noch viel deutlicher ausgeprägt.

In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung im Nasdaq 100 seit Februar 2020 abgebildet (Candlestick-Chart auf Tagesbasis):

In der obigen Grafik ist der Nasdaq 100 abgebildet. Während der Corona-Krise sackte der Index um rund 30 Prozent ab, hat die zwischenzeitlichen Verluste jedoch längst wieder aufgeholt. Danach ging es weiter stramm nach Norden. Fast täglich werden neue Allzeithochs markiert.

Die ungezügelte Liquidität an den Märkten, hauptsächlich ausgelöst durch die expansiven Maßnahmen der internationalen Notenbanken, machen es möglich.

In den USA läuft die Tech-Rally trotz der ambitionierten Bewertung der dortigen Aktien unbeirrt weiter. Der Aufwärtstrend ist seit vielen Jahren intakt, doch mittlerweile nimmt die Entwicklung seltsame Züge an. Die Aufwärtsbewegung wird eher noch schneller, möglicherweise deutet sich eine Fahnenstangenbildung (Übertreibung nach oben) an.

The trend is your friend

Natürlich ist die Entwicklung nicht unbedingt gesund zu sehen, möglicherweise bildet sich eine Spekulationsblase aus. Aber solche Phasen können sehr lange anhalten. Deshalb eine große Bitte: Stellen Sie sich nicht gegen den herrschenden Trend. Fast täglich bekomme ich Mails zu diesem Thema. Nach dem Motto „der Markt ist maßlos überbewertet“ und „das kann so nicht weitergehen“ positionieren sich viele Anleger short und setzen auf fallende Kurse. Allerdings kann die Börse länger irrational bleiben als die Anleger solvent (frei nach Altmeister Kostolany).

Ich kenne wirklich viele Trader, die in den letzten Monaten richtig dickes Geld mit Short-Positionen verloren haben. Leider. Auch wenn ich die Argumentation teilweise verstehe, muss dennoch zunächst ein Bruch des Trends abgewartet werden (siehe Abbildung). Die Charttechnik liefert uns immer die besten Signale.

Der Blick über den Tellerrand

Übrigens läuft derzeit nicht nur in den USA eine atemberaubende Tech-Rally. Die Bewertungen und Kurssprünge sind ein Witz im Vergleich zu China: In Shenzhen streben fast täglich mehrere Unternehmen auf das Parkett. Die Investoren reißen sich regelrecht um die neuen Aktien. Kurssprünge von 200 Prozent und mehr sind keine Seltenheit - wohlgemerkt an nur einem einzigen Handelstag. Völlig verrückt, aber solche Phasen gibt es an den Börsen immer mal wieder, ebenso wie extreme Phasen mit übertriebenen Panikverkäufen.

Auf nextmarkets.com verfolge ich die Entwicklung und gebe mögliche Trading-Ideen bekannt.