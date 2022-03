Diese abgerutschte Dividendenaktie ist immer noch ein Kauf

T. Rowe hat seine vierteljährliche Dividende im Februar um 11 % auf 1,20 US-Dollar pro Aktie erhöht.

T. Rowe ist ein Dividendenaristokrat, der seine Dividende seit 36 Jahren in Folge erhöht hat.

Das Unternehmen hat eine operative Marge von 48 %.

Technologieunternehmen sind nicht die Einzigen, die den jüngsten Ausverkauf am Markt zu spüren bekommen. Auch andere Branchen sind davon betroffen, darunter Vermögensverwalter.

Vermögensverwalter erzielen bei steigenden Aktienmärkten gute Ergebnisse, aber wenn die Märkte fallen, sinken ihre Vermögenswerte mit. Außerdem sind sie in der Regel von Abflüssen betroffen, da die Anleger ihr Geld abziehen oder umschichten. Beide Reaktionen schaden den Einnahmen.

Es mag daher nicht schockieren, dass einer der führenden Vermögensverwalter, T. Rowe Price, in Anbetracht des Marktumfeldes bisher ein steiniges Jahr hinter sich hat. Die Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf bis zum 17. Februar etwa 27 % und seit Anfang November etwa 35 % verloren. Es gibt jedoch einige gute Gründe, warum diese Aktie - die für ihre hervorragende Dividende bekannt ist - weiterhin eine gute Investition ist.

T. Rowe Price ist einer der größten Vermögensverwalter in den USA und gilt als einer der besten aktiven Manager. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen Marktanteile hinzugewonnen und jährlich zweistellige Umsatzsteigerungen erzielt. Zugrunde liegt eine lange Hausse und eine überragende Performance, die die Benchmarks weitgehend übertraf.

Das vergangene Jahr war ein weiteres starkes Jahr, in dem der Aktienkurs um 30 % anstieg, aber von einem Höchststand von 224 US-Dollar pro Aktie am 5. November auf einen Jahresschlusskurs von 196 US-Dollar abstürzte. Am 17. Februar lag der Kurs bei etwa 144 US-Dollar pro Aktie.

Die gemischte Bilanz von T. Rowe Price im vierten Quartal spiegelt die Volatilität des Marktes wider. Die verwalteten Vermögenswerte stiegen im Quartal um 15 % auf 1,69 Billionen US-Dollar, was auf die Wertsteigerung des Marktes und die Übernahme des alternativen Anlageverwalters Oak Hill Advisors zurückzuführen ist, der 57 Mrd. US-Dollar an Vermögenswerten einbrachte. Diese Zuwächse wurden jedoch durch Nettoabflüsse in Höhe von 22,7 Mrd. US-Dollar im Quartal ausgeglichen, da es eine erhöhte Anzahl von Rücknahmen von Aktienfonds und Übertragungen in andere Anlageklassen und weniger riskante Portfolios gab.

Insgesamt hält das Unternehmen etwa die Hälfte seines Vermögens in separaten Konten und die Hälfte in Investmentfonds. Außerdem entfallen etwa 60 % des Vermögens auf Aktienfonds/Portfolios und 40 % auf festverzinsliche, Multi-Asset- und alternative Anlagen.

Die Vermögenswerte gingen im Januar zurück, wobei Marktverluste, Kundenabflüsse und Übertragungen die Hauptursachen waren. Das verwaltete Vermögen sank im Vergleich zum Jahresende um 6,5 % auf 1,58 Billionen US-Dollar. Das Vermögen von Aktienfonds sank um 9,2 % auf 503 Mrd. US-Dollar, während das Vermögen von Aktienfonds mit separaten Konten um 9,1 % auf 399 Mrd. US-Dollar zurückging. Dies stand im Zusammenhang mit dem allgemeinen Rückgang des Aktienmarktes.

Die Aktionäre zogen sich während des Marktabschwungs im Januar aus der Aktie zurück. Der Aktienkurs hat sich jedoch im Februar stabilisiert und dürfte wieder ansteigen, wenn sich der Markt langsam erholt.

Aber 2022 wird ein schwieriges Jahr werden. Das Unternehmen rechnet für 2022 mit Nettozuflüssen (im Gegensatz zu Abflüssen), aber das Wachstum könnte unter dem Ziel von 1 bis 3 % liegen. Kombiniert mit einem Aktienmarkt, der wahrscheinlich nicht mehr als einstellige Renditen erzielen wird - oder möglicherweise sogar negative -, wird T. Rowe Price nicht die Art von Renditen erzielen, die es in den letzten Jahren hatte.

Das Unternehmen ist jedoch mit seiner makellosen Bilanz darauf vorbereitet, diese Art von Abschwung zu überstehen. Es ist praktisch schuldenfrei und hat tonnenweise Barmittel angehäuft. Selbst nach der Verwendung von 2,5 Mrd. US-Dollar für die Übernahme von Oak Hill im letzten Quartal verfügt T. Rowe Price immer noch über 2 Mrd. US-Dollar in bar. Mit einer operativen Marge von 48 % und einer Eigenkapitalrendite von 37 % ist das Unternehmen eines der effizientesten auf dem Markt.

Aus diesem Grund ist T. Rowe Price eine der besten Dividendenaktien, die es gibt. Am 8. Februar erhöhte T. Rowe Price seine Dividende zum 36. Mal in Folge und steigerte die vierteljährliche Dividende auf 1,20 US-Dollar pro Aktie, was einer Steigerung von 11 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Diese Beständigkeit hat dem Unternehmen den Status eines Dividendenaristokraten eingebracht, d. h. eines Unternehmens aus dem S&P 500, das seine Ausschüttung seit 25 Jahren oder länger in Folge erhöht hat. Das Unternehmen hat eine überdurchschnittliche Rendite von 3,4 % und eine solide Ausschüttungsquote von etwa 34 %.

Das Abrutschen hat die Bewertung von T. Rowe auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 11 gesenkt. Für Dividendenanleger ist T. Rowe Price angesichts seiner Finanzkennzahlen und seiner Effizienz nach wie vor eine gute Wahl. Der Aktienkurs dürfte wieder steigen, da Zinserhöhungen bereits eingepreist sind, aber man sollte keine großen Gewinne im Jahr 2022 erwarten. Als langfristige Dividendenanlage ist diese angeschlagene Aktie jedoch ein guter Kauf.

