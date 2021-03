Diese Aktie hat sich in 12 Monaten verdoppelt: Hier ist, was ich jetzt tue

Was tun, wenn sich eine Aktie innerhalb einer Jahresfrist verdoppelt hat, oder noch mehr? Zunächst einmal gilt natürlich: Sich freuen über diese außerordentliche Rendite, die man als Foolisher Investor eingefahren hat. Allerdings gilt natürlich auch, dass das seit dem Corona-Crash auf so manche trendstarke Wachstumsaktie zutrifft.

Eine Aktie, die sich innerhalb der letzten zwölf Monate in meinem Depot verdoppelt hat, ist die von Mercadolibre. Unterm Strich ging es mit den Anteilsscheinen innerhalb dieses Zeitraums von 565 Euro auf ca. 1.300 Euro hinauf. Das ist wirklich eine rasante Performance.

Aber was sollten Foolishe Investoren tun? Was werde ich jetzt tun? Die Antwort wird dich vielleicht überraschen.

Die Aktie hat sich verdoppelt: Ich kaufe nach!

Wie gesagt: Die Aktie von Mercadolibre hat sich in zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Wenn wir den Blick auf den Chart werfen, so erkennen wir fast eine Verdreifachung, die kurzfristig möglich gewesen wäre. Das ist wirklich eine rasante Performance gewesen.

Verkaufe ich die Aktien? Halte ich sie einfach nur? Nein, ich denke sogar sehr aktiv darüber nach, weitere Anteile zu kaufen. Oder zumindest einen weiteren Anteil mit Blick auf die Höhe des Aktienkurses. Auch wenn ich mir damit die relative Performance ein wenig vermiese. Ich bin überzeugt: Langfristig ist es das wert.

Mercadolibre ist zwar mit einem Börsenwert von zwischenzeitlich fast 100 Mrd. US-Dollar kein Leichtgewicht mehr. Allerdings sollten Foolishe Investoren nicht bloß die vergangene kleine Chance sehen, die man womöglich nicht mehr besitzt. Nein, sondern auch das, was sich in der Zwischenzeit und seit dem verdoppelten Aktienkurs verändert hat.

Das Ökosystem als E-Commerce-Akteur und digitaler Zahlungsdienstleister ist inzwischen deutlich größer und stärker geworden. Die Wettbewerbsposition konnte gesichert und ausgebaut werden. Zudem hat das Management von Mercadolibre weitere Unternehmensbereiche gegründet, die das Ökosystem verstärken. Beispielsweise Envios als Logistik-Sparte, Fondo als Vermögensverwalter und Credito als Kreditgeber. Das ist inzwischen eine defensivere Ausgangslage, die langfristig das Wachstum sichern kann.

Eine weitere Investition in die Aktie von Mercadolibre erhöht zwar womöglich das Einzelrisiko. Allerdings ist die Investitionsthese inzwischen gefestigter. Zudem, und auch das sollte man nicht verschweigen: Da die Mercadolibre-Aktie zwischenzeitlich rund ein Fünftel an Börsenwert verloren hat, existiert jetzt womöglich ein attraktiver Discount.

Denke unternehmensorientiert!

Ich hoffe, mit meinem heutigen Beispiel einer Aktie, die sich verdoppelt hat, konnte ich dir eines zeigen: Unternehmensorientiert hat sich ebenfalls eine Menge seit der rasanten Performance getan. Die Chance ist nicht weniger attraktiv. Sie ist nur von jung und dynamisch ein Stück in Richtung etabliert und mit Wettbewerbsvorteilen abgedriftet.

Deshalb werde ich die Aktie von Mercadolibe vermutlich nachkaufen, auch wenn sich die Anteilsscheine verdoppelt haben. Langfristig sehe ich noch immer ein deutliches Renditepotenzial.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images