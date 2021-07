Diese Aktie hatte mir ein Banker empfohlen

Die Aktie zieht tatsächlich nach oben durch. Technisch gefällt mir das Chartbild jetzt richtig gut. Anglo American ist ein weltweit agierender Konzern, der sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen engagiert. Der Hauptsitz des Unternehmens, das in London und Johannesburg börsennotiert ist, befindet sich in London.

Steigt der Kurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 33,30 Pfund an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 36 und 44 Pfund.

Bei Interesse an einem Kauf, macht es durchaus Sinn, den Kurs erst noch zu beobachten oder aber man kauft zunächst nur eine kleine Testposition.

Der entscheidende Faktor, ob ihr mit dem Trading auf längere Sicht Geld verdient, ist der der Positionsgrößenbestimmung und des Einhaltens der Stoplossniveaus. Die Positionen dürfen nicht zu groß sein! Arbeitet mit kleinen Positionen, die ihr später aufstocken könnt. Man zieht ein Konto/Depot durch viele kleine Gewinne hoch, nicht durch einen lucky Punch!

