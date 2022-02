Diese DAX-Aktie gefällt mir mittelfristig

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 157,100 € (XETRA)

Die Aktie ist von dem Abverkauf nicht betroffen. Chart1: Seit September 2019 schaukelt das Kursgeschehen im Bereich des Allzeithochs aus dem Jahr 2007 bei 136,xx EUR unruhig hin und her. Ja, markante Allzeithochpreismarken aus der langfristigen Kurshistorie können richtig aufwendige Korrekturphasen auslösen.

Seit Oktober 2011 bewegt sich die Aktie in einem schön definierten Aufwärtstrendkanal.

Chart2: Seit September 2020 hat sich ein steigendes Bulldreieck ausgebildet. Bei 152,40 EUR liegt die maßgebliche Barriere im Markt. Seit mehreren Handelstagen steigt der Aktienkurs über eben diese wichtige Preismarke an und aktiviert ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 172 und 202 EUR. Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 15 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren! Noch bis Mittwoch, 09 Februar 2022 können Sie ein 3 Monatsabo mit einem 50 % Rabatt erwerben. Code: "PROMAX50"

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)