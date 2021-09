Diese Top-Wachstumsaktie korrigierte um 37 %: Günstiger Kauf?

Die Pinterest-Aktie ist für mich eine Top-Wachstumsaktie. Ja, sogar eine, die inzwischen deutlich korrigierte. Wenn wir einen Blick auf den Aktienkurs riskieren, fällt eine deutlich günstigere Bewertung auf. In der Spitze brachen die Anteilsscheine von 89,90 US-Dollar auf 56,59 US-Dollar ein, was einem möglichen Discount von 37 % entspricht.

Aber macht das Pinterest zu einer Top-Wachstumsaktie, die jetzt ein günstiger Kauf-Kandidat sein könnte? Im Endeffekt zeigt das natürlich die Zeit. Allerdings: Es könnte einige interessante Faktoren geben, die für Foolishe Investoren relevant sein könnten.

Pinterest: Günstige Top-Wachstumsaktie?

Pinterest könnte jedenfalls eine günstige Top-Wachstumsaktie sein, die jetzt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 36,5 Mrd. US-Dollar kommt. Für eine Megatrend-Aktie mit einem starken Geschäftsmodell in sozialen Netzwerken sowie der Möglichkeit, in den E-Commerce zu expandieren, ist das vielleicht nicht zu viel. Aber dazu später mehr.

Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz in Höhe von 613 Mio. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis derzeit bei ca. 14,9. Für eine Top-Wachstumsaktie, die den Umsatz zuletzt im Jahresvergleich um 125 % steigern konnte, ist das möglicherweise nicht zu teuer. Wobei es Einschränkungen gibt. Für das dritte Quartal rechnet das Management nämlich lediglich mit einem Umsatzwachstum von 40 % oder ein wenig mehr. Das wäre eine deutliche Wachstumsverlangsamung.

Was könnte die Pinterest-Aktie ansonsten zu einer Top-Wachstumsaktie machen? Für mich ist es das weitere Potenzial. Natürlich arbeitet das soziale Netzwerk daran, konsequent die Monetarisierung zu verbessern. Mit 454 Mio. Nutzern ist ein starkes Ökosystem bereits gegeben. Im Durchschnitt erlöst jeder Nutzer auf der Kreativplattform 1,32 US-Dollar. Ein solide wachsender Wert, wobei die US-Umsätze zuletzt sogar etwas geschwächelt haben.

Pinterest könnte jedoch auch eine Top-Wachstumsaktie mit einem netten Discount sein, weil die Grenzen des sozialen Netzwerks nicht die einzigen sind. Auch E-Commerce könnte ein Trend sein, der bei der Monetarisierung eine größere Rolle spielt. Das Management arbeitet schon jetzt daran, Verkaufs-Features wie Listen für Artikel zu kreieren. Ohne Zweifel wäre der Onlinehandel und eine Verknüpfung ein Umsatzkatalysator, der eine Neubewertung erzielen könnte.

Auch Risiken sind vorhanden

Pinterest ist für mich daher eine Top-Wachstumsaktie, die jetzt einen möglichen Discount besitzt. Wobei ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 15 natürlich alles andere als preiswert ist. Die Möglichkeiten, das soziale Netzwerk zu vermarkten und zu monetarisieren, ist jedoch im Endeffekt das, was noch Potenzial besitzt.

Natürlich gibt es auch Risiken bei der Pinterest-Aktie. Gerade das soziale Netzwerk lebt schließlich davon, dass Kreativität und Inspiration im Vordergrund stehen sollen. Und nicht unbedingt Geld. Gelingt dem Management jedoch der Spagat zwischen Monetarisierung und Nutzererlebnis sowie die Verknüpfung mit dem E-Commerce, ist die Chance gigantisch. Das ist jedenfalls meine Investitionsthese im Wesentlichen.

Der Artikel Diese Top-Wachstumsaktie korrigierte um 37 %: Günstiger Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2021

