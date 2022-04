Dieser massive Megatrend könnte dich 2022 reich machen

Auch im Jahr 2022 gilt: Augen auf bei der Wahl eines Megatrends an der Börse. Verschiedene Trends werden auf und neben dem Börsenparkett gehandelt, aber nur wenige haben womöglich das Potenzial dazu, ein echter Megatrend zu werden.

Trends zeichnen sich dadurch aus, dass sie plötzlich erscheinen und das Interesse an diesen rapide zunimmt. Im Resultat steigen die Aktienkurse entsprechender Unternehmen rasant. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind in etwa der 3D-Druck oder auch Wasserstoff.

Viele Trends können Anlegern dabei helfen, ihr Kapital zu mehren. Doch besonders ein massiver Megatrend könnte meiner Meinung nach schon ab 2022 dazu beitragen, dich langfristig reich zu machen.

Ein unentdeckter Megatrend an der Börse

In einen Megatrend an der Börse investiert man idealerweise, bevor die breite Masse diesen für sich entdeckt. Wenn der Trend zum Mainstream wird, entsteht schnell ein Hype, und die Aktienkurse vieler Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, steigen in exorbitante Höhen. In einem solchen Szenario lohnt sich eine Investition trotz des Potenzials der dahinterstehenden Technologie aufgrund der hohen Bewertung meistens nicht mehr.

Meines Erachtens bietet die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) für die Zukunft sehr großes Potenzial. Obwohl künstliche Intelligenz bereits häufig in den Medien thematisiert wird, scheint sich die Euphorie auf dem Börsenparkett noch im Rahmen zu halten. Möglicherweise ist der Markt einfach noch skeptisch hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Unternehmen, die heute schon mithilfe von künstlicher Intelligenz arbeiten.

Künstliche Intelligenz: Ein Megatrend in Bewegung

Künstliche Intelligenz an sich ist bereits seit Jahren Teil unseres Lebens. Die sogenannte schwache KI erleichtert uns bereits heute das Leben bei klar abgegrenzten Aufgaben. Doch das wahre Potenzial schlummert in der Transition von einer schwachen zu einer starken KI. Eine starke künstliche Intelligenz legt beispielsweise logisches Denkvermögen an den Tag und kann dadurch wesentlich komplexere Aufgabenbereiche übernehmen, die bisher nur dem Menschen vorbehalten waren.

Unsere Welt digitalisiert sich zunehmend und es entstehen täglich Millionen von neuen Datenpunkten. Mit einer starken künstlichen Intelligenz kann man große Datenmengen im ersten Schritt erfassen, speichern und verarbeiten. Und im zweiten Schritt, wo sich die KI gegenwärtig noch in der Übergangsphase befindet, kann diese die Datensätze verstehen, ergänzen und somit eine ganz neue Form der Produktivität erschaffen.

2022 als Startjahr für eine Investition

Es ist absehbar, dass künstliche Intelligenz in unserer Welt mit der Zeit zunehmend Einkehr erhalten wird. Sie bietet nämlich das Potenzial, dem Menschen viele Prozesse zu erleichtern und diese sogar effizienter zu lösen.

Für mich ist die künstliche Intelligenz daher definitiv ein massiver Megatrend an der Börse. Wer früh in vielversprechende Unternehmen investiert, kann 2022 bereits den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen. Denn heute werden einige Unternehmen aus diesem Bereich recht günstig gehandelt und könnten daher langfristig sehr hohes Aufwärtspotenzial bieten.

Der Artikel Dieser massive Megatrend könnte dich 2022 reich machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images