Dirk Heß, Citi: Ist Gold out mit realistischer Impfstoff-Hoffnung?

Die Wahl in den USA brachte eine kurze Gold-Rallye. Doch die Nachricht des Jahres kam vom Corona-Impfstoff: Pfizer und Biontech melden, einen zu 90% wirksamen Impfstoff gefunden zu haben. Die Aktienmärkte haussieren über die Maßen. Gold? Das Gegenteil. Sin sichere Häfen jetzt nicht mehr gefragt? Aber schauen wir voraus: Schauen wir in den Dezember: dann wird die EZB möglicherweise neue Maßnahmen verkünden, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Was bedeutet das für den Goldpreis? Fragen an Dirk Heß, Citigroup.

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157