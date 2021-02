Disney: Corona belastet das Geschäft weiterhin, doch das Streaming-Segment boomt – Zahlen über den Erwartungen

Die Corona-Krise belastet Walt Disney weiter stark, doch das Streaming-Geschäft boomt und der Entertainment-Gigant ist zurück in den schwarzen Zahlen. In den drei Monaten bis Ende Dezember schaffte Disney unter dem Strich einen Gewinn in Höhe von 29 Millionen Dollar (24 Mio Euro), wie der US-Unterhaltungskonzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Obwohl dies ein Rückgang um 99 Prozent im Jahresvergleich ist, wurden die Erwartungen übertroffen. In den Vorquartalen hatte es stets hohe Verluste gegeben. Zudem floriert der Online-Videodienst Disney+ weiter – Anfang Januar hatte der Netflix-Rivale bereits 95 Millionen zahlende Abokunden.

Bei Anlegern kamen die Quartalszahlen gut an, die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit Kursgewinnen. Dabei gingen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 16,2 Milliarden Dollar zurück. Disneys Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten – in normalen Zeiten ein zuverlässiger Profitbringer – kriseln lahmgelegt durch die Pandemie weiter heftig und erlitten einen Umsatzeinbruch um 53 Prozent. Die durch die Corona-Krise verursachten Sonderbelastungen der Sparte betrugen laut Disney 2,6 Milliarden Dollar. Trotz des Streaming-Booms gab es auch in der TV- und Filmsparte insgesamt ein fünfprozentiges Umsatzminus.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: dean bertoncelj / shutterstock.de

