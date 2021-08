DOLLAR TREE - Aktie fällt vom Baum nach Quartalsbericht

Das haben sich die Investoren bei Dollar Tree anders vorgestellt, auch wenn der Kurs in diesem Jahr bereits Probleme anzeigte: Zwar fiel der Quartalsbericht mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD und einem Umsatz von 6,34 USD ordentlich aus und lag auch über der Markterwartung. Doch musste das Management der Billig-Gemischtwarenhandelskette die Jahresprognose senken. Der Gewinn je Aktie dürfte nun nur mehr eine Spanne zwischen 5,40 und 5,60 USD erreichen. Zuvor hatten die Verantwortlichen einen Gewinn je Aktie zwischen 5,80 und 6,05 USD in Aussicht gestellt. Der Marktkonsens lag bis dato bei 5,98 USD Gewinn je Aktie. Auch mit der Umsatzprognose zwischen 26,20 und 26,44 Mrd. USD liegt das Management, nimmt man den Mittelwert, unter der Analystenschätzung von 26,40 Mrd. USD.

Im Klartext heißt das: Dollar Tree wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr weniger verdienen als noch 2020. Der Kurssturz um rund 10 % im heutigen Handel kommt daher nicht überraschend.

Aus charttechnischer Sicht bettet sich die Bewegung vielmehr gut in die komplette Korrektur seit dem Allzeithoch bei 120,37 USD ein. Eine zähe Erholungsbewegung über mehrere Wochen wird mit einem Schlag beendet, neue Jahrestiefs sind die Quittung. Wiederholt sich der erste Abschwung längentechnisch, würde das Ziel aus dieser Projektion in etwa einem Erreichen des Gaps zwischen 83,76 und 82,41 USD entsprechen. Schließt der Wert die Kurslücke aus dem Vorjahr, wäre das Chartbild bereinigt. Entspannung deutet sich erst über dem Zwischenhoch bei 106,64 USD an.

Fazit: Eine satte Gewinnwarnung gepaart mit einem angeschlagenen Chartbild: Anleger sollten bei der Aktie von Dollar Tree nichts überstürzen. Mittelfristig sind Kurse um 83 USD vorstellbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 25,51 26,40 27,67 Ergebnis je Aktie in USD 5,65 5,98 6,81 KGV 17 16 14 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Dollar-Tree-Aktie (Wochenchart)

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)