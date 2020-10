DOLLAR TREE - Aktie konsolidiert in bullischem Muster

Nach der jüngsten Betrachtung vom August ("DOLLAR TREE - Aktie nimmt die 100er Marke erneut ins Visier") stieg die Aktie tatsächlich über 100 USD an, kam dann aber Anfang September wieder deutlich unter Druck. Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen bei den Aktien der Gemischtwarenkette?

Nach dem Kursrutsch vom September konnte sich der Wert schon wieder impulsiv erholen. Aktuell konsolidiert die im Nasdaq100 gelistete Aktie innerhalb einer symmetrischen Dreiecksformation.

Bullische Konsolidierung

Diese Art von Chartformation hat in der Regel einen trendbestätigenden Charakter. Wird diese Formation nun in den kommenden Tagen gen Norden hin aufgelöst, stünde einer Rallyfortsetzung in den Bereich 104 bis 106 USD aus charttechnischer Sicht wenig im Wege im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen.

Das Unternehmen kommt in der Woche vom 23. bis 29. November mit seinem Zahlenwerk. Auf der Unterseite ist der Wert um den Bereich 92 USD (EMA200+EMA50 im Tageschart gut unterstützt. Dieses Level sollte nun nicht wieder unterboten werden.

Dollar Tree Aktie (Chartanalyse Tageschart)

