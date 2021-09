Dollar Tree: Zitterpartie am 50 Prozent Fibo

Außerdem deckt sich die bisherige Korrektur ausgehend seit dem zweiten Quartal dieses Jahres noch nicht mit einer harmonischen Abwärtsbewegung, gut möglich, dass es in den nächsten Tagen noch eine Stufe tiefer geht und dieses Szenario entsprechende Short-Chancen eröffnet. Kurzfristig könnte der Bereich um 90,00 US-Dollar allerdings für Auftrieb sorgen, größere Hoffnungen auf einen Trendwechsel sollten sich Anleger derzeit aber noch nicht machen.

Schaltstelle 90 USD

Geht es per Tagesschlusskurs unter 90,00 US-Dollar abwärts, werden weitere Rückfallrisiken zunächst an 88,12, darunter auf 84,41 und schließlich 83,18 US-Dollar aktiviert. Zuvor allerdings könnte es zu einer Mini-Erholungsbewegung zurück an 92,61 bzw. 94,11 US-Dollar kommen. Spätestens ab 97,37 US-Dollar dürften Bären wieder zuschlagen und Dollar Tree abwärts drücken.

Dollar Tree (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 92,12 // 92,93 // 94,93 // 95,86 // 97,50 // 100,06 US-Dollar Unterstützungen: 90,00 // 89,14 // 88,12 // 86,66 // 85,71 // 84,41 US-Dollar

Fazit

Um nicht einer Bärenfalle auf den Leim zu gehen, sollte mindestens ein Tagesschlusskurs unterhalb von 90,00 US-Dollar abgewartet werden. Dann könnte man durchaus ein Short-Investment bei der Dollar Tree-Aktie mit Zielen bei 88,12 und 83,18 US-Dollar in Erwägung ziehen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 92,45 US-Dollar vorläufig nicht unterschreiten.

