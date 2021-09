DOW JONES - Das geht seitwärts aus dem Aufwärtstrend raus

Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 34.428,07 $ (NYSE)CBOE Volatility Index (VIX) Futures - WKN: A0AEVR - ISIN: US12498A1016 - Kurs: 22,91 $ (ARIVA Indikation)

Eigentlich hat sich der Index im saisonal schwachen September gut halten können. Es folgt der Oktober, der ebenfalls statistisch eher schwach ist. Wahrscheinlich wird ein weiteres Verharren in dem Preisband zwischen 33.000 und 35.600 Punkten. Es muss genau beobachtet werden, wie die US-Notenbank weiter agiert. Zuletzt wurde ein "hawkisherer" Ton angeschlagen, als von vielen Analysten erwartet. Neben Tapering steht plötzlich eine US-Leitzinsanhebung im Jahr 2022 an. Die FED beginnt die Liquiditätsschleusen enger zu stellen. So temporär scheinen die inflationären Entwicklungen doch nicht zu sein.

(Autor: Harald Weygand, Head of Trading)