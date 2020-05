dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger greifen zu

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - EUPHORIE - Der Dax kennt nach dem starken Wochenstart kein Halten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp ein weiteres Prozent höher auf 11 500 Punkte. Damit schließt der Dax im Chart nach und nach die große Lücke, die im Zuge des Corona-Crash Anfang März durch den schwersten Tagesverlust seit 9/11 aufgerissen worden war.

USA: - FEIERTAG - An den US-Aktienmärkten fand am Montag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

ASIEN: - HÖHER - In Fernost geht es am Dienstag weiter bergauf. Sowohl in Japan, als auch in Festlandchina und in Hongkong verzeichnen die Börsen deutliche Gewinne.

DAX 11391,282,87% XDAX 11397,512,38% EuroSTOXX 502971,352,27% Stoxx50 2877,031,4%

DJIA 24465,16-0,04% S&P 500 2955,450,24% NASDAQ 100 9413,990,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future172,93-0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,09190,21% USD/Yen 107,850,13% Euro/Yen 117,760,32%

ROHÖL:

Brent 36,25 +0,72 USD WTI 34,39 +1,14 USD

