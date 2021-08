dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.08.2021 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: 'Auftragslage ist ein Segen' - kräftiges Order-Plus in der Industrie

WIESBADEN/FRANKFURT - Die weltweite Konjunkturerholung füllt die Auftragsbücher der deutschen Industrie kräftig. Im ersten Halbjahr lag der Wert der Bestellungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes preisbereinigt (real) um 28,1 Prozent über dem von der Corona-Krise geprägten Vorjahreszeitraum. Allein die exportorientierten Maschinenbauer verzeichneten ein Plus von 29 Prozent. Nach Angaben des Branchenverbandes VDMA ist der coronabedingte Einbruch des Vorjahreszeitraums wettgemacht und das Vorkrisenniveau der ersten sechs Monate 20219 überschritten.

ROUNDUP: Bank of England gibt vorsichtige Signale für geldpolitische Straffung

LONDON - Die britische Notenbank hat erste vorsichtige Signale für eine geldpolitische Straffung gegeben. "Eine leichte Straffung der Geldpolitik wird während des Prognosezeitraums wahrscheinlich notwendig sein, um das Inflationsziel mittelfristig zu erreichen", hieß es in einer Mitteilung nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (BoE) am Donnerstag. Voraussetzung sei, dass die Wirtschaft sich wie erwartet entwickele.

ROUNDUP 2/Berichte: USA wollen geimpfte Reisende künftig wieder ins Land lassen

WASHINGTON - Neue Hoffnung auf USA-Trips für Europäer: Die US-Regierung arbeitet Medienberichten zufolge an einem Plan zur Lockerung der geltenden Einreisebeschränkungen - allerdings nur für voll Geimpfte. Die USA wollen demnach bei der Einreise künftig von fast allen Ausländern den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung verlangen, wie unter anderem die "New York Times" unter Berufung auf Kreise des Weißen Hauses berichtete. Gleichzeitig sollten dann die Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa und anderen Staaten aufgehoben werden. Offiziell gab es zunächst keine Stellungnahme. Offen blieb auch, wann die Änderungen in Kraft treten könnten.

Deutsche Industrie: Rücknahme von US-Einreisestopp gute Nachricht

BERLIN - Die deutsche Industrie hat erleichtert darauf reagiert, dass die USA laut Medienberichten beim Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa aufheben wollen. "Es sind gute Nachrichten, dass die US-Administration die Einreisestopps zurücknehmen will", sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Tschechische Notenbank hebt erneut Leitzins an

PRAG - Die tschechische Nationalbank hat zum zweiten Mal in Folge ihren Leitzins angehoben. Er steige um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Prag mitteilten. Volkswirte hatten mit der Entscheidung gerechnet.

USA: Handelsbilanzdefizit steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - Das Außenhandelsdefizit der USA ist im Juni stärker als erwartet gestiegen. Das Defizit sei von 71,0 Milliarden US-Dollar im Vormonat auf 75,7 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Defizit von 74,2 Milliarden Dollar gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken leicht

WASHINGTON - Die Erholung des US-Arbeitsmarkts vom Corona-Einbruch hat sich mit moderatem Tempo fortgesetzt. In der vergangenen Woche ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, leicht zurück. Das US-Arbeitsministerium meldete am Donnerstag 385 000 Hilfsanträge und damit 14 000 weniger als in der Woche zuvor. Analysten hatten diese Entwicklung in etwa erwartet.

Brasiliens Notenbank bekämpft Inflation mit starker Zinserhöhung

BRASILIA - Die brasilianische Notenbank hat mit der stärksten Zinserhöhung seit fast zwei Jahrzehnten auf den Anstieg der Inflation reagiert. Der Leitzins wurde um einen Prozentpunkt auf 5,25 Prozent angehoben, wie die Zentralbank in der Nacht zum Donnerstag in Brasilia mitteilte. Eine Zinserhöhung in dieser Größenordnung hatte es zuletzt 2003 gegeben. Analysten hatten den Zinsschritt erwartet.

ROUNDUP/Berichte: USA wollen Reisende mit Impfschutz wieder ins Land lassen

WASHINGTON - Die USA wollen Medienberichten zufolge bei der Einreise künftig von fast allen Ausländern den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung verlangen. Zugleich sollten dann allerdings auch die aktuellen Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa und anderen Staaten aufgehoben werden, berichtete unter anderem die "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Kreise des Weißen Hauses. Offiziell gab es zunächst keine Stellungnahme. Offen blieb auch, wann die geändeten Regelungen in Kraft treten könnten.

Frankreichs Industrie legt bei der Produktion wieder zu

PARIS - Die französische Industrie hat ihre Produktion im Juni wieder stärker hochgefahren. Im Monatsvergleich legte die Gesamtherstellung um 0,5 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten diesen Zuwachs im Schnitt erwartet, nachdem die Produktion im Mai noch um 0,4 Prozent gesunken war. Die Fertigung im verarbeitenden Gewerbe stieg im Juni um 0,9 Prozent.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl