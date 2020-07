dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 07.07.2020 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: Corona-Wirtschaftskrise noch schwerer als gedacht

BRÜSSEL - Der historische wirtschaftliche Absturz wegen Corona ist in Europa noch tiefer als gedacht - aber womöglich geht es jetzt langsam wieder aufwärts. Es war diese doppelte Botschaft, die EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Dienstag mit seiner jüngsten Konjunkturprognose setzte. Deutschland steht inmitten des Desasters nach jetzigem Stand etwas besser da als andere EU-Länder, vor allem als die Krisenstaaten Italien, Spanien und Frankreich. Aber über allem schwebt die Frage: Wie geht es weiter mit der Pandemie?

WIESBADEN/BERLIN - Die deutsche Industrie hat sich im Mai etwas von dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes stieg gegenüber dem Vormonat um 7,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt mit einem stärkeren Zuwachs um 11,1 Prozent gerechnet. Im März und April war die Produktion massiv gefallen.

BERLIN/PARIS - Die Corona-Krise wird Experten zufolge bis zum Jahresende für einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in vielen Industrieländern sorgen. Ohne eine zweite Infektionswelle könnte die Arbeitslosigkeit in den Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf durchschnittlich 9,4 Prozent steigen, wie aus dem am Dienstag präsentierten OECD-Beschäftigungsausblick hervorgeht.

WASHINGTON - Einer der führenden Gesundheitsexperten der USA hat sich angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Süden und Westen des Landes besorgt gezeigt. Die gegenwärtige Lage sei "wirklich nicht gut" und erfordere "sofortiges" Handeln, sagte der Immunologe Anthony Fauci am Montag in einem Live-Chat. Die USA hätten die Pandemie nie unter Kontrolle gebracht und steckten daher immer noch in der ersten Welle des Virus, sagte Fauci. Die Wiederöffnung der Wirtschaft und die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus dürften nicht als Widerspruch gesehen werden, mahnte er.

BERLIN - Europa tritt aus Sicht des deutschen EU-Botschafters mittlerweile geschlossener gegenüber China auf. "Was China angeht, sind wir Europäer uns deutlich näher als noch vor zwei Jahren", sagte der Ständige Vertreter Deutschlands bei der EU, Michael Claus, der "Welt". "In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir uns in Europa aufeinander zubewegt. Das finde ich wirklich ermutigend. Und China merkt diese wachsende europäische Einigkeit bei den Verhandlungen über das Investitionsschutzabkommen bereits. Claus war von 2013 bis 2018 Botschafter in China. "Als wir 2013 in Peking im Kreis der damals noch 28 EU-Botschafter zusammensaßen, lagen die Meinungen doch ziemlich weit auseinander", sagte Claus.

MOSKAU - Der deutsche Botschafter in Moskau, Géza Andreas von Geyr, ist zuversichtlich, dass die Ostseepipeline Nord Stream 2 trotz der US-Sanktionen fertiggebaut werden kann. Nach einer neuen Entscheidung Dänemarks sei er doch "optimistisch", dass die Gasleitung - wenn auch mit Verzögerung - vollendet werde, sagte der Diplomat am Dienstag bei einer Videokonferenz in Moskau.

