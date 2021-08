dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 18.08.2021 - 17.00 Uhr

USA: Baugenehmigungen steigen und Baubeginne fallen deutlich

WASHINGTON - Die Entwicklung in der US-Bauwirtschaft ist im Juli uneinheitlich verlaufen. Während die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten deutlich zurückging, stieg die Zahl der Baugenehmigungen stärker als erwartet.

Finanzministerium will Problem der hohen Steuerzinsen zügig angehen

KARLSRUHE - Das Bundesfinanzministerium will das Problem der zu hohen Steuerzinsen schnell angehen. Man werde "zusammen mit den obersten Finanzbehörden der Länder zügig die Vorbereitungen treffen, um die Entscheidung des Verfassungsgerichts umzusetzen", erklärte Staatssekretär Rolf Bösinger am Mittwoch in Berlin. Das Karlsruher Gericht habe Rechtsklarheit geschaffen und "dem Gesetzgeber einen belastbaren Handlungs- und Gestaltungsspielraum aufgezeigt".

Weitere Corona-Fälle in Neuseeland - Nach Lockdown auch Maskenpflicht

WELLINGTON - Nach der Entdeckung weiterer Corona-Fälle hat Neuseeland die Pandemie-Maßnahmen verschärft. Für Menschen ab zwölf Jahren gelte eine Maskenpflicht, teilte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Mittwoch mit. Medienberichten zufolge sollte die Regelung von Donnerstag an unter anderem in geschlossenen Räumen wie Supermärkten, Tankstellen, medizinischen Einrichtungen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln gelten.

ROUNDUP: Bundeswirtschaftsministerium hält früheren Kohleausstieg für möglich

BERLIN - Der Kohleausstieg geht nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums derzeit schneller voran als geplant. Das geht aus einem aktuellen Papier des Ministeriums hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatte die "Rheinische Post" über das Dokument berichtet, das den aktuellen Stand der Umsetzung des Kohleausstiegs in Deutschland beschreibt. Demnach hält das Wirtschaftsministerium einen Ausstieg aus der Kohleverstromung noch vor 2038 für möglich.

Maschinenexport wächst kräftig - Plus von gut 11 Prozent im Halbjahr

FRANKFURT - Die weltweite Konjunkturerholung schiebt das Exportgeschäft der deutschen Maschinenbauer kräftig an. Im ersten Halbjahr 2021 lagen die Ausfuhren 11,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Gegenüber dem Höhepunkt der Corona-Krise im zweiten Quartal 2020 stiegen die Ausfuhren im Zeitraum April bis Juni 2021 sogar um 23,5 Prozent auf 44,5 Milliarden Euro, wie der Maschinenbauverband VDMA am Mittwoch mit Blick auf jüngste Zahlen des Statistischen Bundesamtes berichtete.

ROUNDUP: Deutsche Chemie-Industrie kommt kraftvoll aus der Krise

FRANKFURT - Die deutsche Chemie-Industrie lässt die Corona-Krise schnell hinter sich: Im zweiten Quartal dieses Jahres konnte die Branche nach Angaben ihres Verbandes VCI an den guten Jahresstart anknüpfen und steuert auf ein Rekordjahr zu. Nach sechs Monaten haben kräftig gestiegene Preise und eine um 5,9 Prozent gewachsene Produktion die Umsätze der drittgrößten deutschen Industriebranche um 12 Prozent auf den Rekordwert von 111 Milliarden Euro getrieben, wie der Verband am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Voraussetzung sei die weltweite Erholung der Industrieproduktion gewesen, so dass die Nachfrage aus sämtlichen Kundenbranchen komme.

ROUNDUP: Lockerung der Corona-Beschränkungen hilft Gastgewerbe

WIESBADEN - Die schrittweisen Lockerungen der Corona-Beschränkungen haben die Geschäfte von Hoteliers und Gastwirten im Juni angekurbelt. Trotz eines kräftigen Umsatzsprunges gegenüber dem Vormonat ist die Branche aber noch weit entfernt vom Vorkrisenniveau. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes verbuchte das Gastgewerbe im Juni sowohl preisbereinigt (plus 61,7 Prozent) als auch nominal (plus 63,9 Prozent) deutlich mehr Umsatz als im Mai des laufenden Jahres. Die Erlöse lagen allerdings preisbereinigt noch 40,7 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020 und 0,8 Prozent unter dem Niveau von Juni 2020.

Eurozone: Inflationsrate steigt auf über zwei Prozent

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Inflationsrate im Juli über die Marke von zwei Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung in Luxemburg mitteilte. Die Behörde bestätigte damit wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung. Die Inflationsrate ist damit so hoch wie seit Oktober 2018 nicht mehr.

Neuseelands Notenbank lässt Leitzins wegen Lockdown vorerst unverändert

WELLINGTON - Die Notenbank von Neuseeland hat den Leitzins wegen eines landesweiten Lockdowns nicht wie von Analysten erwartet angehoben. Der Leitzins bleibe unverändert bei 0,25 Prozent, teilte die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) am Mittwoch in Wellington mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einer Anhebung auf 0,50 Prozent gerechnet. Allerdings ließen die Notenbanker in ihrer Stellungnahme keinen Zweifel daran, dass die Zinserhöhung bald erfolgen werde.

