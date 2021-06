dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.06.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: EU-Kommission startet Untersuchung gegen Facebook

BRÜSSEL - Die EU-Kommission startet eine förmliche Untersuchung gegen Facebook wegen des Verdachts auf Wettbewerbsverstöße beim Kleinanzeigendienst "Facebook Marketplace". Dies teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Freitag in Brüssel mit. Facebook betreibt sei 2016 seinen "Marketplace", auf dem zum Beispiel Autos, Möbel, Kleidung, Smartphones oder Fahrräder privat verkauft und gekauft werden können. Dabei fallen keine Gebühren an. Wie bei anderen Facebook-Diensten dient die Kleinanzeigen-Sektion dazu, die Reichweite der durch Werbung finanzierten Plattform zu erhöhen und den Dienst für Nutzerinnen und Nutzer relevanter zu machen.

Merkel für Verlängerung der 'epidemischen Lage'

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist trotz sinkender Corona-Zahlen dafür, dass der Bund auch über Ende Juni hinaus bestimmte Sonderbefugnisse zur Regelung von Corona-Maßnahmen behält. Die Bundeskanzlerin halte es für sinnvoll, dass die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" verlängert werde, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag auf Nachfrage in Berlin. Er verwies zugleich darauf, dass die Entscheidung darüber Sache des Bundestages ist.

ROUNDUP: Vivendi findet weiteren Investor für Musiksparte - Aktie fällt aber

PARIS/NEW YORK - Der französische Medienkonzern Vivendi will vor der geplanten Börsennotiz seiner Musiksparte einen weiteren Investor an Bord holen. Ein vom Hedgefonds-Milliardär William Ackman aufgelegtes Finanzvehikel (Spac) will zehn Prozent an der Universal Music Group (UMG) für rund vier Milliarden Dollar (3,3 Mrd Euro) kaufen. Der Börsenmantel mit dem Namen Pershing Square Tontine Holdings bestätigte am Freitag in New York entsprechende Gespräche, über das zuvor das "Wall Street Journal" berichtet hatte. UMG werde dabei inklusive Schulden mit rund 35 Milliarden Euro bewertet und damit etwas höher als noch Ende Dezember. Der Deal zählt damit zu einem der größten im Geschäft mit den seit einiger Zeit boomenden Spacs.

ROUNDUP/Kreise: DWS und Generali bieten für Fondssparte der NN Group

FRANKFURT/DEN HAAG - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat Insidern zufolge ein Auge auf die Fondssparte des niederländischen Versicherers NN Group geworfen. DWS und der italienische Versicherungskonzern Generali hätten in dieser Woche erste Gebote für den Geschäftsbereich übermittelt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Diese könnte dabei mit rund 1,5 Milliarden Euro bewertet werden.

ROUNDUP: Lakestar will Ferienunterkunft-Marktplatz HomeToGo an die Börse bringen

LUXEMBURG - Der Investor Klaus Hommels hat für sein seit Kurzem an der Börse notiertes Finanzvehikel (Spac) ein Übernahmeziel gefunden. Der Börsenmantel Lakestar wolle den deutschen Marktplatz für Ferienunterkünfte HomeToGo aus Berlin übernehmen und so an die Börse bringen. Beide Firmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Eine endgültig verbindliche Vereinbarung sei jedoch nicht garantiert. Unklar war zunächst auch die im Raum stehende Transaktionssumme.

ROUNDUP: Im Online-Lebensmittelhandel werden die Karten neu gemischt

DÜSSELDORF - Im Online-Lebensmittelhandel herrscht Goldgräberstimmung. Eine fast schon unübersehbare Zahl von neuen Anbietern wie Gorillas, Flink, Getir, Knusper oder Picnic drängt zur Zeit auf den hart umkämpften deutschen Lebensmittelmarkt. Angelockt von den in der Corona-Krise deutlich gestiegenen Online-Umsätzen und finanziert mit hunderten Millionen Euro Wagniskapital machen die Start-ups in immer mehr Städten den etablierten Lebensmittelhändlern Konkurrenz. Oft versprechen die Newcomer die Lieferung bestellter Ware in nur 10 Minuten. Selbst die großen Platzhirsche Edeka und Rewe müssen sich deshalb neu positionieren.

Studie: Luxusmarken verkaufen sich wieder besser

MÜNCHEN - Der Umsatz mit Luxusgütern ist Branchenexperten zufolge wieder höher als vor der Pandemie. Nach einer Studie der Unternehmensberatung Bain und des italienischen Luxusgüterverbands Fondazione Altagamma wuchs der weltweite Markt für persönliche Luxusgüter wie Kleidung, Schuhe, Lederwaren, Parfüm und Schmuck im ersten Quartal um knapp ein Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn 2019.

ROUNDUP: Mehr als die Hälfte der Passagierflüge sind Kurzstreckenflüge

WIESBADEN - Auch mit dem deutlichen Rückgang von Flugreisen in der Corona-Pandemie ist im vergangenen Jahr gut jeder zweite Passagierflug auf der Kurzstrecke unterwegs gewesen. Flüge mit einer Distanz bis 1000 Kilometer hatten 2020 einen Anteil von 53 Prozent an allen Passagierflügen, die auf den deutschen Hauptverkehrsflughäfen starteten oder landeten, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil war damit ähnlich hoch wie im Jahr vor der Pandemie (54 Prozent).

Weitere Meldungen

-HHLA und Cosco Shipping verhandeln über Beteiligung an Terminal Tollerort -Aradhana Sarin wird neue Finanzchefin bei Astrazeneca -EU für Zwangslizenzen für globale Verteilung von Corona-Impfstoff -Reges Interesse an Cloud-Initiative Gaia-X -Finanzhof hält Teil der Aktienbesteuerung für verfassungswidrig -Roche präsentiert Fortschritte mit Immuntherapien bei Non-Hodgkin-Lymphomen -Putin: Erster Strang von Nord Stream 2 fertig verlegt -Bundeskartellamt weitet Verfahren gegen Google aus -United Airlines bestellt 15 Überschalljets bei Boom Supersonic -ROUNDUP 2: China befeuert Rohstoffnachfrage - Handwerkskunden spüren die Folgen -Infineon: Chip-Herstellung in Europa 'fast schon verlorene Industrie' -Baerbock will Kleinverdiener bei E-Autokauf stärker unterstützen -Deutschland darf Kraft-Wärme-Kopplung weiter fördern -Italien und Tschechien ab Sonntag keine Corona-Risikogebiete mehr -Conti-Vorständin: Software-Experten auch in eigenen Reihen suchen -ROUNDUP: Patentstreit zwischen Heckler & Koch und US-Firma landet vor Gericht -Panne bei Notrufnummern in Frankreich - Berichte über Todesfälle -ROUNDUP/BA: Autozulieferer im Risiko - Conti schult für Software und Pflege -Kreise: Bundesregierung will Standards für Neubauten deutlich verschärfen -Auch britische Behörde lässt Biontech-Impfstoff für Teenager zu -Kreise: Luftraum-Sperre für Fluggesellschaften aus Belarus von Samstag an -Sabotageangriff legt Onlinebanking bei Volksbanken zeitweise lahm -Auto1-Marke Autohero wird neuer Hauptsponsor von Hertha BSC

