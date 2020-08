DRÄGERWERK - Kann man hier wieder einsteigen?

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz - WKN: 555063 - ISIN: DE0005550636 - Kurs: 78,100 € (XETRA)

In der jüngsten Betrachtung vom 16. Juli (Pfeil türkis) waren Gewinnmitnahmen prognostiziert worden. Für Neueinstiege auf der Longseite sollte ein Rücksetzer abgewartet werden ("Hier sollte im Minimum ein Rücksetzer an den Unterstützungsbereich um 7 5,00 EUR abgewartet werden.").

Kann man hier wieder einsteigen?

Die Aktie setzte gestern in den zuletzt angesprochenen Unterstützungsbereich um 75,00 EUR zurück und zeigt ausgehend von diesem Level heute eine erste Aufwärtsreaktion. Diese aAufwärtsreaktion könnte sich in den kommenden Tagen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen und in eine neue Kaufwelle münden.

Unter Chance Risiko Aspekten ist die Aktie hier nun wesentlich interessanter für einen Kauf als zum Zeitpunkt der letzten Betrachtung Mitte Juli. Allerdings müssen die Käufer hier und jetzt weiter Farbe bekennen. Unterhalb des gestrigen Tagestiefs müsste man das präferierte Kaufszenario allerdings sofort zu den Akten legen.

In dem Falle wäre ein Abrutschen Richtung EMA200 im Bereich 68,00 bis 68,50 EUR zu favorisieren. Bis dahin haben aber erst einmal die Käufer das bessere Blatt.

Drägerwerk Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)