Draghi - G20-Sondergipfel zu Afghanistan am 12. Oktober

Rom (Reuters) - Die Gruppe der G20-Staaten plant einen Sondergipfel zu Afghanistan am 12. Oktober.

An der Zusammenkunft sollen neben den 20 wichtigsten Industrienationen der Welt (G20) auch Katar, der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und die Vereinten Nationen teilnehmen, wie Italiens Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwoch mitteilt, der auch der G20-Vorsitzende ist. Die Taliban hatten Mitte August die Macht in Afghanistan übernommen und bemühen sich um ein moderateres Auftreten. Viele Staaten befürchten aber eine Neuauflage der von großer Brutalität geprägten Taliban-Herrschaft 1996 bis 2001.

Derzeit herrscht in Afghanistan auch extremer Geldmangel. Vor Bankfilialen bilden sich regelmäßig lange Schlangen. Viele Staatsangestellte haben seit Monaten keinen Lohn bekommen. Die Preise für Lebensmittel und andere Produkte des täglichen Bedarfs schießen in die Höhe. Das Land steuert auf eine Hungersnot zu. Zudem hatte ein hochrangiger Taliban-Vertreter der Nachrichtenagentur AP gesagt, die Taliban würden Strafen wie Hinrichtungen und Amputationen wieder einführen, um Kriminelle abzuschrecken.