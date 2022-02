In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach den Gefahren einer inversen Zinskurve an den Anleihemärkten, ob man die großen Techs noch nicht abschreiben sollte und ob Delivery Hero nach den herben Abverkäufen jetzt eine Einstiegsgelegenheit bietet.

onvista-Redaktion: Delivery Hero, einer der absoluten Corona-Profiteure, ist in den letzten Wochen tief gefallen. So tief, dass sämtliche Zuwächse in den letzten zwei Jahren wieder zunichte gemacht wurden. Ist allein das schon ein Grund, eine kleine Position in der Aktie zu eröffnen?

Delivery Hero ist ebenso wie HelloFresh und Zalando in der Konzeption schon vor Corona gegründet worden, aber profitierte in den vergangenen zwei Jahren besonders von der Einmaligkeit der Pandemie. Ob das Grundmuster wirklich stimmt, ist noch nicht bewiesen. Das jüngste Zahlenwerk enthält Formulierungen, die der näheren Interpretation bedürfen – insbesondere die umfangreichen Beteiligungen an Essenlieferanten in aller Welt, deren Wert nicht einschätzbar ist. Die Wertansätze können unterschiedlich nach HGB oder IFRS eingeordnet werden, woraus alle möglichen Varianten gestrickt werden können. Ergebnis daraus, um es kurz zu machen: Solange nicht eine klare Interpretation dieser Sachfrage vorliegt, gehört diese Aktie weder in den DAX, noch ist sie objektiv einzuordnen. Ein Investment kommt vorerst nicht infrage.

onvista-Redaktion: Die Tech-Giganten sitzen auf riesigen Geldbergen – und das derzeitige Marktumfeld schafft billige Einkaufspreise vor allem im Tech-Sektor. Werden wir in den nächsten Monaten noch einige Übernahmen sehen – und sollte man die großen Techs auch wegen ihrer Kauf-Macht noch nicht abschreiben?

Die Tech-Giganten waren die größten Gewinner der letzten zwei Jahre. Die hierbei aufgebauten Überschüsse ergeben einen umfangreichen Finanzrahmen. Im Verhältnis zu den Marktwerten dieser Unternehmen und zu den tatsächlichen Umsätzen sind sie keineswegs so umfangreich wie gelegentlich dargestellt. Das deutlich reduzierte Wachstum in diesem Jahr wird sich in der Finanzkraft auswirken. Darin liegt das Problem aller Techs. Mithin:

Wie die Tech-Giganten das Phänomen einer abnehmenden Dynamik der Kerngeschäfte in den kommenden Monaten steuern, entscheidet über die Einschätzung jeder einzelnen Firma. Dieser Prozess ist noch offen. Lediglich Microsoft legte schon mal 75 Mrd. Dollar für den Kauf von Activision Blizzard auf den Tisch, was die Börse mit lediglich 4 % Kursgewinn honorierte. Daran wird deutlich, wie vorsichtig der Markt mit solchen strategischen Konzepten umgeht. Ergebnis: Kein Tech ist zurzeit ein Kauf.

onvista-Redaktion: An den Anleihemärkten geht wieder das Gespenst der inversen Zinskurve um – einige Marktbeobachter rechnen damit, dass das Signal spätestens bis Jahresende aufleuchten wird. Rezessionsgefahr ja oder nein, was meinen Sie?

Die Zinswende wird am 16.03. von der Fed offiziell verkündet, soweit der Nachrichtenstand von heute. Damit enden knapp 40 Jahre sinkende Zinsen inklusive unterschiedlicher Korrekturen. Die Inflation ist nicht der Auslöser, aber der sinnvolle Begleiter dieser Tendenz. Der Zins ist der Preis für Kapital, also die Bewertung von Aktiva sowohl Aktien wie Anleihen. Mit steigenden Renditen nehmen die Werte aller Anleihen ab. Keiner ist ausgenommen. Diese Risiken sind sehr breit gestreut, aber gut nachzurechnen. Wie die großen Portfolios damit umgehen, muss sich noch zeigen. Eine inverse Zinskurve ist nur eine mathematische Begleiterscheinung. Wichtig ist der Wechsel in der Einschätzung von Kapital und seinen Preis in der langfristigen Betrachtung. Vereinfacht gesagt: Dieser Trend ist nicht für drei Wochen oder drei Monaten gültig, sondern über viele Jahre. Dann stehen wir am Ende bei 5 oder 6 % Anleiherenditen, die ein völlig neues Gefühl dafür geben werden, was Kapital wert ist. Egal, ob als Schulden oder als Anlagekapital. Eine Rezession entwickelt sich aus einer solchen Konstellation keineswegs.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

Foto: Bernecker

www.bernecker.info

Jetzt neu: die Experten-Watchlist des Bernecker Aktionärsbriefes

Haben Sie schon unsere neue Experten-Watchlist entdeckt? Das Redaktionsteam des mehrfach ausgezeichneten Aktionärsbriefes führt eine exklusive Experten-Watchlist im my onvista-Bereich. Interessieren Sie sich für die aktuelle Favoritenauswahl mit spannenden internationalen Werten und attraktiven Aktien aus dem Nebenwertesegment? Dann abonnieren Sie einfach die Experten-Watchlist des Bernecker Aktionärsbriefes. Über die Notiz-Funktion können Sie zu jedem Wert der Watchlist die aktuelle Einschätzung der Bernecker Redaktion aufrufen.

Gleich Experten-Watchlist abonnieren und keine neue Chance verpassen!