onvista-Redaktion: Letzte Woche hat die FED angekündigt, dass 2023 der Leitzins um insgesamt 0,5 Prozentpunkte angehoben werden könnte. Zudem wird überlegt, das Anleihekaufprogramm zu straffen. Das hat gereicht, um die Märkte wieder enorm unter Druck zu setzen. Zuletzt hat auch Ray Dalio gewarnt, dass eine Straffung der Geldpolitik nicht ohne Schmerzen möglich sein wird. Sind die Finanzmärkte nun vollständig in einer Sackgasse angelangt?

12 Jahre ultralockere Geldpolitik gehen zu Ende. Der genaue Zeitpunkt der Entscheidungen der Fed ist offen, aber zwingend. Ray Dalio ist zuzustimmen, eine derartige Politik lässt sich nicht schmerzfrei überwinden. Das liegt allein an den Steuerungsinstrumenten der Fed und anschließend der EZB. Die Konsequenz ist ebenso logisch: Die Bewertungen von liquiden Assets aller Art führen zu unterschiedlichen Konsequenzen in den Preisen. Darin liegt keine Dramatik, keine Crashgefahr, aber ein Anpassungsprozess, so ähnlich wie eine Schlankheitskur. Man muss sie nur frühzeitig beginnen, um über eine längere Laufzeit zum Erfolg zu kommen.

onvista-Redaktion: Jüngst hat JPMorgan das Unternehmen Air Liquide als günstig angepriesen. Vor allem der hohe Bewertungsabschlag zur Konkurrenz, aber auch die starken Wachstumsaussichten überzeugen. Wie bewerten Sie Air Liquide?

Der Hochstufung von Air Liquide kann ich folgen. Wir hatten auch Linde als wichtigsten Konkurrenten und in den USA Air Products in gleicher Form eingeordnet. Alle drei verfügen über die umfangreichsten Kenntnisse und Kapazitäten für die Herstellung von Wasserstoff. Sowohl grau wie demnächst grün. Diese Entwicklung ist langfristig, nicht spektakulär, aber nachhaltig. Sie sind alle drei ein glaubwürdiges Investment.

onvista-Redaktion: Curevac steht nach den äußerst schwachen Studiendaten zum eigenen Corona-Impfstoff vor einem Scherbenhaufen, auch wenn die Unternehmensführung und Großinvestor Dietmar Hopp eiserne Zuversicht zeigen. Lohnt sich nach dem Crash ein Einstieg, oder sollte man die Finger von der Aktie lassen?

Curevac ist eine Pharmawette. Die unglückliche Entwicklung ist hinreichend in den Medien beschrieben worden. Eine gewisse Schuld trifft auch den Gründer und langjährigen Chef, wo einige interne Fehler entstanden sind, die zu einer Zeitverzögerung in der endgültigen Lösung der Produkte führen. Die Medien spielen dabei eine besondere Rolle. Auf der aktuellen Basis des Kurses bzw. einer Bewertung mit rd. 10 Mrd. Euro ist Curevac deshalb eine sehr interessante Spekulation, aber nur für diejenigen, die gute Nerven haben. Ich habe sie.

