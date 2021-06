DXC TECHNOLOGY - Chance nach EMA-50-Test

Es dauerte gut zwei Monate nach der Analyse im Januar dieses Jahres, bis die Aktie von DXC Technology doch noch den Trigger bei 30,14 USD überschreiten konnte. Die darauffolgende Aufwärtsbewegung konnte sich sehen lassen und brachte die Aktie ins Ziel bei 38,19 USD. Das Verlaufshoch lag sogar bei 41,75 USD, ehe eine Konsolidierung einsetzte. Den Wert coverte ich zuletzt nur auf Guidants.

Wir schauen zunächst auf die fundamentale Bewertung, die immer noch äußerst attraktiv daherkommt. Nach einem Verlustjahr 2020 erwarten Analysten 2021 einen Gewinn je Aktie von 3,49 USD. 2022 könnte der Gewinn um knapp 23 % auf 4,29 USD je Aktie zulegen. Für 2023 bewegen wir uns bei den Schätzungen bereits im Bereich eines Gewinns von 5,00 USD je Aktie. Die KGVs liegen bei 11 und 9, die KUVs sogar nur bei 0,6. Hier besteht folglich deutlicher Spielraum zur Oberseite.

Charttechnisch bewertet hat der Wert zuletzt scharf korrigiert und am Freitag den EMA50 erreicht. Ausgehend von diesem bekannten gleitenden Durchschnitt kommt es im heutigen Handel zu einer Gegenbewegung. Ob eine neue Aufwärtssequenz gestartet ist, ist noch unklar. Wäre dies der Fall, lauten die nächsten Ziele 41,75 und darüber 49,89 USD (Gap-Close). Long-Positionen können eng unter dem Vorwochentief bei 36,15 USD abgesichert werden. Hält der EMA50 nicht, wird der Wert erneut für Antizykliker interessant. Dann aber eher im Bereich der Unterstützungen bei 32,45 oder 30,14 USD.

Fazit: Erstmals seit März haben Trendfolger die Chance, bei der Aktie von DXC Technology im Bereich des EMA50 zuzugreifen. Im Idealfall startet nun die nächste Aufwärtsbewegung, im Zuge dessen der Titel die fundamentale Unterbewertung abbaut und aus technischer Sicht eine Kurslücke im Chart bei 49,89 USD schließt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 17,73 16,72 16,87 Ergebnis je Aktie in USD -0,59 3,49 4,29 Gewinnwachstum - 22,92 % KGV - 11 9 KUV 0,6 0,6 0,6 PEG neg. 0,4 *e = erwartet

DXC-Technology-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)