DXC TECHNOLOGY - Hält dieser Support erneut?

Die Aktie von DXC Technology besprach ich zuletzt im Juni. Und die CRV-Idee ging sehr gut auf. Der Wert erholte sich nach starkem Abverkauf zügig und markierte erst vor einigen Tagen ein neues Hoch über 41,75 USD. Doch das prozyklische Ausbruchssignal in Richtung 49,89 USD wurde gekontert. Dadurch könnte sich aktuell eine ähnliche Trading-Chance wie im Juni bieten.

Das gestern gemeldete Zahlenwerk fiel jedenfalls erneut gut aus. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich deutlich von 0,21 USD im Vorjahresquartal auf 0,84 USD. Analysten hatten nur mit 0,75 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz ging leicht zurück auf 4,14 Mrd. USD und lag damit minimal über dem Marktkonsens. Die Verschuldung konnte erneut um 579 Mio. USD auf 5 Mrd. USD gesenkt werden, womit ein weiteres wichtiges Ziel des Managements erreicht wurde.

Auf Gesamtjahressicht möchte das IT-Unternehmen einen Umsatz zwischen 16,6 und 16,8 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie zwischen 3,45 und 3,65 USD erreichen. Nimmt man den Mittelwert von 3,55 USD je Aktie, so liegen Analysten derzeit im Schnitt 0,01 USD über diesem Wert. Außerdem bestätigten die Verantwortlichen ihr Langfristziel eines Gewinns je Aktie zwischen 5,00 und 5,25 USD im Jahr 2024. Die Bewertung der Aktie ist mit KGVs von 11 und 9 und KUVs von 0,6 auch nach der Rally in den vergangenen Monaten ansprechend.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 17,73 16,72 16,86 Ergebnis je Aktie in USD -0,59 3,56 4,28 Gewinnwachstum - 20,22 % KGV - 11 9 KUV 0,6 0,6 0,6 PEG neg. 0,4 *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht geht es kurzfristig einmal mehr um die Wurst in Form des EMA50. Mit Ach und Krach konnten die Bullen diesen gestern verteidigen und auch das Ausbruchslevel bei 38,19 USD. Im Idealfall folgt nun der nächste Bullenkonter, der den Wert mittelfristig in Richtung 49,89 USD treiben könnte. Schließen sich den gestrigen Verkäufen dagegen heute und in der kommenden Woche weitere an, könnte sich um 32,45 USD eine weitere Chance ergeben. Dort treffen eine Horizontale und der EMA200 bald zu einem Kreuzsupport zusammen.

Fazit: Handelte es sich bei dem Hoch in dieser Woche um eine überschießende Welle einer Korrekturformation, sollte die Aktie von DXC Technology bald wieder Gas geben. Fundamental ist die Aktie immer noch ansprechend bewertet. Es empfiehlt sich den heutigen Handelstag genau zu beobachten. Absicherungen könnten wie im Juni unter das Tief bei 36,15 USD in den Markt gelegt werden. Fällt der Wert unter den Aufwärtstrend seit März, läge dagegen bei 32,45 USD eine interessante Abstaubermarke.

DXC Technology-Aktie

