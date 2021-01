DZ Bank hebt Vonovia auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 66 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vonovia nach der jüngsten Kurskorrektur von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 58,50 auf 66,00 Euro angehoben. An der robusten fundamentalen Lage des Immobiliensektors habe sich nichts geändert, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte die Schätzungen für das Nettoanlagevermögen 2020 und die Jahre danach moderat nach oben./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 11:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 11:26 / MEZ

