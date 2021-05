E.ON - Heute Dividendenabschlag

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 10,022 € (XETRA)

Die E.ON-Aktie fiel am 04. März 2021 auf ein Tief bei 8,27 EUR zurück. Danach startete eine starke Rally, welche die Aktie am 12. Mai auf ein Hoch bei 10,72 EUR führte. Damit näherte sie sich dem wichtigen Widerstand bei 10,81 EUR deutlich an.

In den letzten Tagen lief der Wert auf hohem Niveau seitwärts. Heute kommt es zu einem größeren Rückschlag. Dieser Rückschlag ist aber zum aktuellen nur rein optischer Natur. Denn heute kommt es zum Dividendenabschlag in Höhe von 0,47 EUR je Aktie. Der aktuelle Abschlag lässt sich also komplett mit dieser Ausschüttung erklären.

Neue Chancen lassen auf sich warten

Die E.ON-Aktie befindet sich in einer Konsolidierung. Diese kann noch einige Tage andauern und zu Abgaben in Richtung 9,42 EUR führen. Ein neues Kaufsignal ist aktuell ein gutes Stück entfernt. Erst ein Ausbruch über 10,81 EUR wäre ein neues Kaufsignal und würde Potenzial in Richtung 11,56-11,81 EUR eröffnen.

Zusätzlich lesenswert:

SIEMENS - Bullen kurzfristig in Not

ANALOG DEVICES - Starker Anstieg nach Zahlen

MERCK KGaA - Kurz vor neuem Kaufsignal

E.ON

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)