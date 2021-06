Eckert & Ziegler: Aktie muss monatelanger Rally nun doch Tribut zollen – Kurs rutscht unter 21-Tage-Trendlinie

Die Papiere von Eckert & Ziegler waren in den letzten Monaten einer der Höhenflieger an der Börse – allein in diesem Jahr hatten sich die Aktien des Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmens mehr als verdoppelt.

Nun scheint die Rally vorerst vorbei zu sein, die Papiere sind im heutigen Handel durch Gewinnmitnahmen deutlich unter Druck geraten und unter die kurzfristige 21-Tage-Trendlinie gerutscht. Im frühen Handel verloren die Anteile neun Prozent, zuletzt noch fast acht Prozent. Anleger machen nach der Kursrally nun Kasse. Die nächste charttechnische Unterstützung liegt nun bei der 50-Tage-Trendlinie, die derzeit bei knapp über 81 Euro verläuft. Tags zuvor hatte bereits die DZ Bank die Anteile von „Halten“ auf „Verkaufen“ abgestuft. „Die aktuelle Börsenbewertung reflektiere potenzielle Risiken im Hinblick auf das Radiopharmaziegeschäft nicht mehr ausreichend“, so die Begründung. onvista/dpa-AFX Titelfoto: xalien / Shutterstock.com onvista-Ratgeber: Sie wollen in Bitcoin und andere Kryptowährungen investieren, wissen jedoch nicht wie und wo? Sie wollen inund andereinvestieren, wissen jedoch nicht wie und wo? In unserem Ratgeber finden Sie alle wichtigen Infos zu Krypto-Börsen und allem, worauf man bei einem Krypto-Investment achten muss.