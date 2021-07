ECKERT & ZIEGLER - Der blanke Wahnsinn! Auch dieses Ziel ist erreicht!

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 97,950 € (XETRA)

Was mit Small Caps möglich ist, zeigt wunderbar das Beispiel von Eckert & Ziegler. Aus der erst im Mai beschriebenen 800 %-Performance bei dem SDAX und TecDAX-Titel seit Ende 2017 ist inzwischen ein 1000-Prozenter geworden. Satte 2 Mrd. EUR ist das Unternehmen inzwischen wert. Wenngleich die Wachstumsstory damit inzwischen gut bezahlt ist, dürften Umsatz- und Gewinn auch in den kommenden Jahren kräftig zulegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinnsprung um knapp 42 % auf 1,86 EUR je Aktie. 2023 könnte das Gewinnplus erneut über 40 % betragen. Das KGV würde dann auf 37 absinken, wohlgemerkt bei kalkuliert stagnierenden Kursen. Das zeigt, dass die Luft fundamental dünner wird.

Aus charttechnischer Sicht ist das ausgegebene Kursziel von 100 EUR im heutigen Handel Geschichte. Die neu aufgestellte Rekordmarke lautet 100,60 EUR. Ausgehend von diesem Niveau nehmen einige Marktteilnehmer Gewinne mit. Verdenken kann man es ihnen nicht, denn sowohl kurzfristig- als auch mittelfristig wirkt der Chart arg überhitzt. Der EMA50 verläuft aktuell bei gut 87,70 EUR, der EMA 200 sogar erst bei 66,60 EUR. Unter Chance-Risiko-Aspekten drängt sich derzeit kein Einstieg auf.

Rücksetzer in Richtung 87,80 EUR könnten nochmals Chancen bieten. Fällt die Aktie unter 85,60 EUR zurück, wäre auch ein größerer Umweg in Richtung 72 EUR vorstellbar. Bislang sind aber allenfalls kleine Schwächetendenzen in den Tageskerzen auszumachen.

Fazit: Fundamental zählt Eckert & Ziegler zu den besten Wachstumsstories, die wir in Deutschland an der Börse haben. Investoren geben daher keine Stücke aus der Hand. Trader können zumindest über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Nach Rücksetzern lassen sich wieder bessere Einstiege finden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 176,10 183,60 226,30 Ergebnis je Aktie in EUR 1,11 1,31 1,86 Gewinnwachstum 18,02 % 41,98 % KGV 88 75 53 KUV 11,4 10,9 8,9 PEG 4,1 1,3 Dividende je Aktie in EUR 0,30 0,40 0,60 Dividendenrendite 0,31 % 0,41 % 0,61 % *e = erwartet

Eckert & Ziegler-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)