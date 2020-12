Edel schüttet eine unveränderte Dividende aus

Die Hamburger Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503) will wie im Vorjahr eine Dividende von 0,10 Euro pro Aktie ausschütten, wie am Montag bei Bekanntgabe des vorläufigen Konzernjahresergebnisses berichtet wird. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 1,97 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,07 Prozent. Die ordentliche Hauptversammlung findet voraussichtlich im Frühjahr 2020 statt.

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2019/20 (01.10.2019 – 30.09.2020) auf 214,1 Mio. Euro, nach 209,5 Mio. Euro im Vorjahr. Das EBIT erhöhte sich von 6,7 Mio. Euro auf 9,3 Mio. Euro und das Konzernjahresergebnis stieg von 2,2 Mio. Euro im Jahr 2018/19 auf nunmehr 2,7 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter kletterte von 1,7 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,12 Euro (Vorjahr: 0,08 Euro).

Die Edel SE & Co. KGaA beschäftigt derzeit gut 1.100 Mitarbeiter und ist für die Musik-, Film- und Buchbranche in der Vermarktung, Fertigung, Distribution und Vertrieb ihrer Produkte tätig.

