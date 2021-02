Ein Tag voller Kursgewinne - Dialog Semiconductor zieht die Aufmerksamkeit auf sich

Die Woche hat für Dax, MDax und SDax mit Rekordständen erreicht. Die gute Stimmug hält an, auch in New York. Das deutsch-britische Unternehmen Dialog Semiconductor steht offebar kurz vor dem Verkauf. Aus Frankfurt berichtet Raphael Gensert.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0006231004, DE0006062144, DE0007037129, GB0059822006, US2605661048,