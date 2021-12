ENPHASE ENERGY - Der Ritt auf der Rasierklinge

Bis in den November hinein schient die Sonne für die Anteilseigner des Solartitels Enphase Energy. Die Aktie des Wechselrichterproduzenten sprang sogar über das Ziel bei 201,50 USD und räumte anschließend auch das Bonusziel bei 229,04 USD ab. Selbst am Allzeithoch war mit der Rally nicht Schluss. In der Spitze überschoss der Titel bis auf 282,46 USD, ehe eine scharfe Korrektur startete, die bis dato auch anhält.

Dabei schloss die Aktie das im Oktober gerissene Upgap. Auch verteidigte der Solartitel die Unterstützungszone zwischen 181,72 und 175,78 USD, in der auch der EMA200 verläuft. Seither bemühen sich die Bullen um Stabilisierung. Aktuell besteht die Möglichkeit der Ausbildung eines höheren Tiefs, welches zumindest die Chance auf eine weitere Erholungswelle in Richtung 201,50 USD ermöglichen würde. Erst wenn diese Marke in Verbindung mit dem EMA50 geknackt wird, wäre der Weg erneut in Richtung 229,04 USD frei.

Auf der Unterseite müssen die Bullen das Unterstützungscluster um 180 USD unbedingt verteidigen. Dort wird bald auch die untere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals seit Mai auftreffen. Absicherungen bieten sich folglich spätestens im Bereich der Trendlinie und des letzten Zwischentiefs um 170 USD an.

Fundamental bleibt der Titel auch nach dem Kursrutsch teuer. Analysten erwarten im kommenden Jahr ein Gewinnwachstum von rund 30 %, was man mit einem KGV von über 60 bezahlt. Das KUV liegt bei 13. Bis Mitte des Jahrzehnts könnte Enphase Energy den Umsatz auf 3,5 Mrd. USD und den Gewinn je Aktie in Richtung 6 USD je verbessern.

Fazit: Solartitel wurden zuletzt weltweit stark abverkauft. Für Antizykliker bieten sich daher Chancen. Trader sollten aber schnell die Reißleine ziehen, sollte sich das Szenario einer Stabilisierung zerstören.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 0,77 1,37 1,92 Ergebnis je Aktie in USD 1,37 2,29 2,98 Gewinnwachstum 67,15 % 30,13 % KGV 135 81 62 KUV 32,5 18,2 13,0 PEG 1,2 2,1 *e = erwartet

Enphase Energy-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)